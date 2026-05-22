بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر

أعلن جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي رحيله عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وقال جيسوس عبر قناة GOAT البرازيلية: "هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر في العودة للبرازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب".

وأضاف "عندما قبلت تدريب النصر كنت أعلم أنه تحدي صعب. وعلمت مدى صعوبته لأنني ساعدت الهلال في تكوين فريق عظيم".

وأضاف "للفوز باللقب أمام الهلال كان علينا أن نكون أفضل بكثير وفعلنا ذلك لأننا شكّلنا فريقا متماسكا للغاية".

وأتم "هذا انتصار لنا جميعا بالأخص لكريستيانو لأنه لم يفز بأي لقب في السعودية من قبل ولم أقبل هذا التحدي إلا لأنني وعدته بأنني سأساعده على أن يصبح بطلا".

Campeão da Liga Saudita pelo Al Nassr, Jorge Jesus falou após a conquista sobre os bastidores do projeto que aceitou ao chegar ao clube. 🗣️ O treinador destacou a dificuldade do desafio, relembrou a força do rival Al-Hilal, equipe que ajudou a construir, e valorizou a união do… pic.twitter.com/P2aWT6HArW — Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 21, 2026

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.