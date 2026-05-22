بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر

الجمعة، 22 مايو 2026 - 01:53

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أعلن جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي رحيله عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وقال جيسوس عبر قناة GOAT البرازيلية: "هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر في العودة للبرازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب".

وأضاف "عندما قبلت تدريب النصر كنت أعلم أنه تحدي صعب. وعلمت مدى صعوبته لأنني ساعدت الهلال في تكوين فريق عظيم".

وأضاف "للفوز باللقب أمام الهلال كان علينا أن نكون أفضل بكثير وفعلنا ذلك لأننا شكّلنا فريقا متماسكا للغاية".

وأتم "هذا انتصار لنا جميعا بالأخص لكريستيانو لأنه لم يفز بأي لقب في السعودية من قبل ولم أقبل هذا التحدي إلا لأنني وعدته بأنني سأساعده على أن يصبح بطلا".

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.

