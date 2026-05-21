دجلة يعود من بعيد ويتعادل مع زد في لقاء الـ 4 أهداف

الخميس، 21 مايو 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

وادي دجلة - زد

تعادل وادي دجلة مع زد بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة 12 من الدوري المصري لمرحلة تفادي الهبوط.

سجل عبد الرحمن البانوبي وأحمد عاطف ثنائية زد، فيما سجل هدفي وادي دجلة كل من محمد رجب وعلي حسين.

وتقدم زد بهدف أول في الدقيقة 40 عن طريق عبد الرحمن البانوبي، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ضاعف أحمد عاطف تقدم زد بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وسرعان ما قلص محمد رجب الفارق في الدقيقة 54 لصالح وادي دجلة.

وفي الدقيقة 89 تصدى علي لطفي لركلة جزاء التي سددها دانييل مشيكيتش لكن الحكم طالب بإعادتها بسبب تقدم الحارس أثناء التنفيذ.

وفي المرة الثانية وفي الدقيقة 90+1 سجل علي حسين هدف التعادل للغزلان من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

التعادل أبقى دجلة في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما ظل زد تاسعا برصيد 48 نقطة.

ويختتم دجلة الدوري الأسبوع المقبل بلقاء طلائع الجيش، فيما يستضيف زد ضيفه كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الموسم.

الدوري المصري دجلة زد
نرشح لكم
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة بعد التتويج بلقب الدوري.. تطبيق زملكاوي يعلن تخصيص إيراداته لحل أزمة القيد الإعارات والأجانب والمدربين والرسوم.. اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد لموسم 2026-27 الدباغ: كنت أعلم الظروف الصعبة وأن البطولة ستكون استثنائية قبل قدومي للزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاستقرار على عودة أحمد عابدين الموسم المقبل ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما
أخر الأخبار
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 5 دقيقة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 34 دقيقة | الكرة المصرية
جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 22 لاعبا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الـ 11.. النصر بطل الدوري السعودي بقيادة رونالدو بعد صراع شرس مع الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529585/دجلة-يعود-من-بعيد-ويتعادل-مع-زد-في-لقاء-الـ-4-أهداف