دجلة يعود من بعيد ويتعادل مع زد في لقاء الـ 4 أهداف

تعادل وادي دجلة مع زد بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة 12 من الدوري المصري لمرحلة تفادي الهبوط.

سجل عبد الرحمن البانوبي وأحمد عاطف ثنائية زد، فيما سجل هدفي وادي دجلة كل من محمد رجب وعلي حسين.

وتقدم زد بهدف أول في الدقيقة 40 عن طريق عبد الرحمن البانوبي، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ضاعف أحمد عاطف تقدم زد بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وسرعان ما قلص محمد رجب الفارق في الدقيقة 54 لصالح وادي دجلة.

وفي الدقيقة 89 تصدى علي لطفي لركلة جزاء التي سددها دانييل مشيكيتش لكن الحكم طالب بإعادتها بسبب تقدم الحارس أثناء التنفيذ.

وفي المرة الثانية وفي الدقيقة 90+1 سجل علي حسين هدف التعادل للغزلان من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

التعادل أبقى دجلة في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما ظل زد تاسعا برصيد 48 نقطة.

ويختتم دجلة الدوري الأسبوع المقبل بلقاء طلائع الجيش، فيما يستضيف زد ضيفه كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الموسم.