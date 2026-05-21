"صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم

أعلن هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد غيابه عن قائمة إنجلترا لـ كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يعلن توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا قائمة الأسود الثلاثة النهائية غدا الجمعة.

وأوضح ماجواير أنه شعر "بالصدمة وخيبة الأمل" بعد هذا القرار.

وكتب ماجواير عبر حسابه على "إنستجرام"

كنت واثقا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد صدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة من هذا القرار.

لطالما أحببت ارتداء هذا القميص وتمثيل بلادي على مر السنين.

أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف.

صاحب الـ 33 عاما تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب إنجلترا خلال شهر مارس الماضي وشارك ضد أوروجواي في مباراة دولية أولى له منذ سبتمبر 2024.

وشارك ماجواير في 24 مباراة هذا الموسم مساهما في تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا بعد غياب موسمين.

وتأثرت مشاركات المدافع المخضرم بسبب الإصابات في بداية الموسم وخلال يناير الماضي.

وبقميص منتخب إنجلترا شارك ماجواير في 66 مباراة دولية وكان عنصرا أساسيا للأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 و2020 ويورو 2020، وغاب عن يورو 2024 بسبب الإصابة.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.