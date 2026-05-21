"صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم

الخميس، 21 مايو 2026 - 22:13

كتب : FilGoal

هاري ماجواير

أعلن هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد غيابه عن قائمة إنجلترا لـ كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يعلن توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا قائمة الأسود الثلاثة النهائية غدا الجمعة.

وأوضح ماجواير أنه شعر "بالصدمة وخيبة الأمل" بعد هذا القرار.

أخبار متعلقة:
تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 وصول 17 لاعبا.. بدء معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم 2026 قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر الإعداد لـ كأس العالم.. وموعد السفر لـ أمريكا

وكتب ماجواير عبر حسابه على "إنستجرام"

كنت واثقا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد صدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة من هذا القرار.

لطالما أحببت ارتداء هذا القميص وتمثيل بلادي على مر السنين.

أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف.

صاحب الـ 33 عاما تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب إنجلترا خلال شهر مارس الماضي وشارك ضد أوروجواي في مباراة دولية أولى له منذ سبتمبر 2024.

وشارك ماجواير في 24 مباراة هذا الموسم مساهما في تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا بعد غياب موسمين.

وتأثرت مشاركات المدافع المخضرم بسبب الإصابات في بداية الموسم وخلال يناير الماضي.

وبقميص منتخب إنجلترا شارك ماجواير في 66 مباراة دولية وكان عنصرا أساسيا للأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 و2020 ويورو 2020، وغاب عن يورو 2024 بسبب الإصابة.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.

إنجلترا كأس العالم هاري ماجواير
نرشح لكم
تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول 10 لقطات لا تنسى في مسيرة صلاح مع ليفربول من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي ساوثامبتون يتقدم باستئناف ضد استبعاده من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية مانشستر سيتي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027
أخر الأخبار
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 12 دقيقة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 41 دقيقة | الكرة المصرية
جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 22 لاعبا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الـ 11.. النصر بطل الدوري السعودي بقيادة رونالدو بعد صراع شرس مع الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529584/صدمت-وشعرت-بخيبة-أمل-ماجواير-يعلن-غيابه-عن-قائمة-إنجلترا-في-كأس-العالم