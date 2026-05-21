تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026

يغيب فيل فودين وكول بالمر عن قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 حسبما كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

ومن المنتظر أن يعلن توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا قائمة الأسود الثلاثة النهائية غدا الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن فودين لاعب مانشستر سيتي وبالمر لاعب تشيلسي من المتوقع أن يغيبا عن قائمة توخيل بسبب تراجع المستوى.

وكشف التقرير أن غياب بالمر وفودين فتح الباب لـ نوني مادويكي لاعب أرسنال للانضمام للقائمة.

وخاض فودين هذا الموسم 49 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات لكنه لم يكن عنصرا أساسيا في وسط سيتي هذا الموسم.

في المقابل تأثر مستوى بالمر بسبب الإصابات والتغييرات الفنية في تشيلسي إذ خاض 33 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3.

بينما ساهم مادويكي في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما بالإضافة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا إذ سيلاقي باريس سان جيرمان.

وسينضم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد لقائمة الغائبين، بالإضافة لمورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست في ظل وجود جود بيلينجهام وإيبيريتشي إيزي ومورجان روجرز في نفس المركز.

وسينضم إيفان توني هداف أهلي جدة السعودي للقائمة رغم غيابه عن التوقف الدولي الماضي بشهر مارس.

ويتصدر توني ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 32 هدفا وحاز على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

وكشف التقرير أيضا على اقتراب انضمام جوردان هندرسون لاعب برينتفورد الحالي بسبب عامل الخبرة متفوقا على آدم وارتون لاعب كريستال بالاس.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.