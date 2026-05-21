قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا القائمة الأولية الأولاد المشاركة في كأس العالم 2026.

وتواجد 7 لاعبين محترفين من خارج جنوب إفريقيا في القائمة الأولية.

ويمتلك فريقا صنداونز وأورلاندو بايرتس نصيب الأسد من الاستدعاءات، ضم انضم من كل فريق 9 لاعبين لقائمة المنتخب الجنوب إفريقي.

ويفتتح منتخب جنوب إفريقيا المونديال بلقاء المكسيك في اللقاء الافتتاحي يوم 11 يونيو المقبل.

وجاءت قائمة البافانا بافانا

حراسة المرمى

رونين ويليامز –صنداونز

ريكاردو جوس – سيويليلي

سيفو شاين – أورلاندو بايرتس

براندون بيترسون – كايزر تشيفز

الدفاع

إيمي أوكون – هانوفر الألماني

ساموكيلي كابيني – مولده النرويجي

مبيكيزي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي

خوليسو موداو – صنداونز

أولويثو مخانيا – فيلادلفيا يونيون الأمريكي

برادلي كروس – كايزر تشيفز

ثابيسو مونيان – كايزر تشيفز

ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي

نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس

أوبري موديبا – صنداونز

خولاماني نداماني – صنداونز

الوسط

تيبوهو موكوينا – صنداونز

جايدن آدامز – صنداونز

بروكلين بوجينبول – ديربان سيتي

ليبوهانج مابوي – كايزر تشيفز

ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس

سبيهيلو سيثولي – تونديلا البرتغالي

الهجوم

أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس

تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس

إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس

لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي

إكرام راينرز – صنداونز

ريليبهولي موفوكينج – أورلاندو بايرتس

ثيمبا زواني – صنداونز

باتريك ماسوانجاني – أورلاندو بايرتس

كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس

ثابيلو مورينا – صنداونز

ثابيلو ماسيكو –ليماسول القبرصي

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.