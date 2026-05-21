قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم
الخميس، 21 مايو 2026 - 19:44
كتب : FilGoal
أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا القائمة الأولية الأولاد المشاركة في كأس العالم 2026.
وتواجد 7 لاعبين محترفين من خارج جنوب إفريقيا في القائمة الأولية.
ويمتلك فريقا صنداونز وأورلاندو بايرتس نصيب الأسد من الاستدعاءات، ضم انضم من كل فريق 9 لاعبين لقائمة المنتخب الجنوب إفريقي.
ويفتتح منتخب جنوب إفريقيا المونديال بلقاء المكسيك في اللقاء الافتتاحي يوم 11 يونيو المقبل.
وجاءت قائمة البافانا بافانا
حراسة المرمى
رونين ويليامز –صنداونز
ريكاردو جوس – سيويليلي
سيفو شاين – أورلاندو بايرتس
براندون بيترسون – كايزر تشيفز
الدفاع
إيمي أوكون – هانوفر الألماني
ساموكيلي كابيني – مولده النرويجي
مبيكيزي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي
خوليسو موداو – صنداونز
أولويثو مخانيا – فيلادلفيا يونيون الأمريكي
برادلي كروس – كايزر تشيفز
ثابيسو مونيان – كايزر تشيفز
ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي
نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس
أوبري موديبا – صنداونز
خولاماني نداماني – صنداونز
الوسط
تيبوهو موكوينا – صنداونز
جايدن آدامز – صنداونز
بروكلين بوجينبول – ديربان سيتي
ليبوهانج مابوي – كايزر تشيفز
ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس
سبيهيلو سيثولي – تونديلا البرتغالي
الهجوم
أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس
تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس
إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس
لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي
إكرام راينرز – صنداونز
ريليبهولي موفوكينج – أورلاندو بايرتس
ثيمبا زواني – صنداونز
باتريك ماسوانجاني – أورلاندو بايرتس
كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس
ثابيلو مورينا – صنداونز
ثابيلو ماسيكو –ليماسول القبرصي
ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.