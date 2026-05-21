من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك

لم يكن الأمر مجرد صراع بين جناح سريع وفريق هجومي، بل معركة تكتيكية ونفسية امتدت لسنوات بين النجم المصري وبيب جوارديولا، المدرب الذي اعتاد السيطرة على خصومه، لكنه وجد في صلاح تحديا مختلفا.

المدرب الأفضل في العالم الذي رفض في البداية مجرد مقارنته بميسي، أصبح يتحدث عن محمد صلاح باعتباره أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي في العصر الحديث، مشيدا بثبات مستواه واستمراريته وقدرته على صناعة الفارق كل موسم.

منذ وصول محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، تحولت مواجهاته ضد مانشستر سيتي إلى واحدة من أبرز القصص في كرة القدم الإنجليزية الحديثة.

في البداية، لم يكن جوارديولا يرى صلاح في نفس المكانة التي يُوضع فيهت ليونيل ميسي، وخلال الموسم الاستثنائي الأول لصلاح مع ليفربول، عندما بدأ الحديث يتصاعد حول أرقامه التاريخية وتأثيره الهجومي، سُئل بيب في 2018 إن كان يرى تشابها بينه وبين ميسي، لكن الرد جاء مباشرا وحاسما: "من فضلكم لا تقارنوه بميسي".

لكن ما حدث لاحقا جعل العلاقة بين الطرفين تتجاوز حدود الإعجاب المتبادل، وتتحول إلى صداع دائم لمدرب مانشستر سيتي.، لأن صلاح كان دائما اللاعب القادر على ضرب المنظومة التي بناها جوارديولا.

فلسفة بيب تعتمد على السيطرة الكاملة والاستحواذ والضغط العكسي، لكن وجود لاعب يملك سرعة صلاح وقدرته على الانطلاق خلف الخط الدفاعي كان كفيلا بتدمير كل شيء في ثوان قليلة، ولهذا، أصبحت مباريات ليفربول وسيتي تحمل طابعا خاصا كلما لمس صلاح الكرة.

بداية الكابوس

شهد يوم 14 يناير 2018 أول ضربة كبيرة لصلاح أمام جوارديولا، إذ نجح في تسجيل أول أهدافه ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وقاد الريدز لفوز 4-3 على ملعب أنفيلد.

صلاح وقتها لم يكتف بالتسجيل، بل قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص ليفربول، وأثبت أن فريق جوارديولا يعاني بشدة أمام سرعة ليفربول والتحولات الهجومية.

المباراة كانت أيضا أول خسارة لسيتي في الدوري ذلك الموسم، بعد سلسلة طويلة من اللاهزيمة، وهو ما منح المواجهة طابعا خاصا بين الطرفين.

مصدر الرعب

في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، سحق ليفربول مانشستر سيتي 3-0 في أنفيلد، وسجل صلاح الهدف الأول، وكان مصدر الرعب الأكبر لدفاع سيتي طوال المباراة، قبل أن يخرج مصابا في الشوط الثاني.

جوارديولا بعد اللقاء بدا غاضبا من التحولات السريعة لليفربول، والتي قادها صلاح وماني وفيرمينو.

وبعد أسبوع، عاد صلاح ليسجل مجددا في ملعب الاتحاد خلال مباراة الإياب، ليقود ليفربول إلى نصف النهائي.

هنا بدأ جوارديولا يدرك أن صلاح ليس مجرد جناح سريع، بل لاعب قادر على هدم منظومته بالكامل ومع مرور السنوات، ازدادت معاناة مانشستر سيتي أمام النجم المصري، خصوصا في المباريات الكبرى.

هدف "القرن" في أنفيلد

واحدة من أعظم لحظات صلاح ضد مانشستر سيتي جاءت يوم 3 أكتوبر 2021 في مباراة انتهت 2-2، استلم صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ أكثر من لاعب من دفاع سيتي (كانسيلو – فودين – بيرناردو سيلفا) بطريقة مذهلة قبل أن يسجل هدفا تاريخيا بقدمه اليسرى.

الهدف جعل جماهير أنفيلد تنفجر، بينما وقف الجميع مبهورا بما فعله المصري، حتى جوارديولا نفسه وقف مبهورا بعد المباراة، وأشاد بقدرة صلاح على الحسم الفردي في أصعب اللحظات وقال في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: " هناك لاعبين يستطيعون حسم المباريات بلقطة واحدة، وصلاح واحد منهم".

بداية التوتر مع سيلفا

يبدو أن البرتغالي بيرناردو سيلفا لم ينس مرواغة صلاح المذلة التي أحرزها خلالها الهدف الرائع الذي حصد جائزة الأفضل بالموسم.

وفي أبريل 2022 ظهر أمام الجميع بداية التوتر الحقيقي بين صلاح وبيرناردو سيلفا، خاصة في موسم الصراع المجنون على لقب الدوري، الذي تحولت فيه مباريات ليفربول ومانشستر سيتي إلى مواجهات عصبية للغاية.

بيرناردو دخل في أكثر من تدخل قوي ضد صلاح، بينما رد اللاعب المصري بعصبية في بعض اللقطات بسبب الرقابة العنيفة المستمرة عليه، لكن التوتر لم يتوقف داخل الملعب فقط، بل امتد إلى التصريحات أيضا.

قبل مواجهة الفريقين، تحدث بيرناردو عن سباق اللقب وقال عبر "سكاي سبورتس": ما زال يتعين على ليفربول المجيء إلى ملعبنا" في إشارة إلى ثقة مانشستر سيتي في حسم الصراع.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين في ملعب الاتحاد لكن المواجهات التالية بين الطرفين جعلت العلاقة أكثر سخونة.

ضربة قاضية.. وجنون سيلفا

أشهر لحظات الصراع جاءت في أكتوبر 2022 على ملعب أنفيلد، في المباراة التي كانت مغلقة تكتيكيا، والتعادل السلبي يسيطر على الأجواء، قبل أن يقرر صلاح حسم كل شيء بلقطة واحدة فقط.

أليسون بيكر أرسل كرة طويلة من نصف الملعب باتجاه صلاح، الذي وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع البرتغالي جواو كانسيلو.

المدافع البرتغالي حاول استخدام جسده لإيقافه، لكن صلاح تفوق عليه بالقوة أولا، ثم أسقطه أرضا بمراوغة مذهلة جعلت الجماهير تنفجر في المدرجات.

بعدها انطلق المصري منفردا بمرمى إيدرسون وسجل هدف الفوز.اللقطة تحولت لاحقا إلى واحدة من أشهر أهداف صلاح ضد مانشستر سيتي، ليس فقط بسبب أهميتها، بل لأن كانسيلو بدا عاجزا تماما أمامه.

جوارديولا نفسه تحدث بعد اللقاء عن صعوبة التعامل مع صلاح في مثل هذه المواقف، موضحا أن عزله للمدافع والتحرك في المساحات ووصفه بأنه "أمر بالغ الصعوبة".

وقال جوارديولا عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "أليسون لعب الكرة بسرعة، كيفين دي بروين لم يتابعها، وخسر جواو كانسيلو المبارزة، دائما ما يكون الأمر صعبا للغاية ضد محمد صلاح بالطريقة التي يستخدم بها جسده".

هذه الليلة ربما كانت الأهم في تاريخ مواجهات صلاح ضد مانشستر سيتي، واللقطة تحولت إلى أيقونة فورية.

وفي نفس المباراة، اشتعلت الأزمة مجددا مع بيرناردو سيلفا، إذ التقطت الكاميرات تدخلات عنيفة من بيرناردو ضد صلاح، بينها شد للقميص واحتكاكات قوية أثارت غضب جماهير ليفربول.

كما انتشرت لقطات اتهم فيها مشجعو ليفربول لاعب سيتي بمحاولة ضرب صلاح بدون كرة.، وبعد المباراة، لم يتحدث صلاح بشكل مباشر عن بيرناردو، لكنه اكتفى بالاحتفال مع الجماهير والتركيز على الفوز.

أما بيرناردو سيلفا، فخرج غاضبا من التحكيم، وهاجم قرارات الحكم بعد إلغاء هدف سجله فيل فودين وقال: "ما نطلبه فقط هو الاتساق في القرارات" معتبرا أن هدف سيتي كان يجب احتسابه.

صلاح يخطف القمة في أنفيلد

في موسم 2024-2025، عاد صلاح ليقدم واحدة من أكثر مبارياته تأثيرا ضد مانشستر سيتي.

ليفربول فاز 2-0 على أنفيلد، وسجل صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه لانتصار مهم في سباق الصدارة.

اللافت أن جماهير ليفربول اعتبرت المباراة "ليلة جديدة من ليالي الملك ضد سيتي"، خصوصا مع الأداء الفردي الذي أعاد للأذهان أفضل فترات صلاح أمام فريق جوارديولا.

بيب بدا محبطا بعد اللقاء، واعترف بأن ليفربول استغل المساحات بشكل مثالي، بينما كان صلاح "حاسما كالعادة" في الثلث الأخير.

نهاية الرحلة

تراجعت نتائج ليفربول بشكل بعدما تعرض للغصابة تارة ودخل في صدام مع أرني سلوت مدرب الفريق تارة أخرى، ليبدأ جوارديولا في التخلص من "كابوسه الأكبر" تدريجيا.

في نوفمبر 2025 في ملعب الاتحاد، تعرض صلاح لرقابة شرسة من دفاع سيتي، خصوصا مع الاعتماد على مضاعفة الرقابة عليه كلما استلم الكرة في الثلث الأخير وخسر ليفربول بنتيجة 3-0.

وفي 8 فبراير 2026، خسر ليفربول أمام سيتي 2-1 في أنفيلد، ورغم أن صلاح كان أخطر لاعبي فريقه طوال المباراة، إلا أن سيتي خطف 3 نقاط ثمينة.

في أبريل 2026 جاءت النهاية القاسية حينما فاز مانشستر سيتي على ليفربول 4-0 بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وبمشاركة صلاح الذي خاض آخر مبارياته ضد كتيبة بيب جوارديولا بقميص الريدز، بعدما أعلن في وقت لاحق رحيله عن ليفربول ونهاية حقبة 9 سنوات ذهبية.

بيب يودع صلاح

الكلمات الأخيرة من جوارديولا عن صلاح جاءت في مؤتمر صحفي قال خلاله: "صلاح واحد من أعظم اللاعبين، الأرقام والاستمرارية، يا له من لاعب وإنسان رائع".

وأضاف " الأهداف التي سجلها والتمريرات الحاسمة، هو أسطورة لليفربول بالفعل وكذلك للدوري الإنجليزي بفضل ما قدمه".

وأتم "أعتقد أنه الوقت مناسب لتوديعه، فهو يستحق تقديرا عظيما لما قدمه في كرة القدم العالمية وخاصة في إنجلترا".

صلاح ساهم في 21 هدفا بعدما سجل 13 وصنع 8 آخرين ضد فريق جوارديولا في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد والدرع الخيرية، خلال 26 مباراة بين الفريقين.

وفاز صلاح في 9 وبيب في 10 وتعادلا في 6 مواجهات، وربما هذا ما يجعل قصة صلاح ضد مانشستر سيتي وبيب جوارديولا مختلفة عن أي منافسة أخرى، فالأمر لم يكن مجرد أهداف أو انتصارات، بل لاعب أجبر أحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة على تغيير طريقته في الحديث عنه.