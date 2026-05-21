بعد انضمامه لقائمة كأس العالم.. عبد المنعم: الحلم تحقق بالصبر

الخميس، 21 مايو 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مصر ضد السعودية

أعرب محمد عبد المنعم مدافع نيس عن سعادته بعد الانضمام إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وشهدت القائمة تواجد عبد المنعم لاعب نيس العائد منذ فترة من إصابة القطع في الرباط الصليبي ولم يشارك مع فريقه في أي مباراة بالدوري أو الكأس.

أخبار متعلقة:
قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم منافس مصر - مدير منتخب إيران: استبعدنا فكرة خوض مباراة ودية أمام أحد الفرق التركية

وكتب عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام: "الحلم تحقق بالصبر والتعب، مشوار طويل ونتقابل قريبا".

وبذلك ينتهي موسم عبد المنعم مع نيس دون المشاركة في أي مباراة.

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية في شهر مارس.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

ولا يتبقى سوى مباراة وحيدة لفريق نيس عقب مواجهة ميتز وهي نهائي كأس فرنسا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتعتبر تلك القائمة أولية إذ سيتم استبعاد لاعب فقط عقب مواجهة روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الخميس 21 مايو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

منتخب مصر عبد المنعم
نرشح لكم
قائمة السنغال - ماني على رأس اخيتارات باب ثياو في كأس العالم شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم آس: فيفا يدرس مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 رباعي لأول مرة مع حسام حسن ولاعب يعود بعد فترة في قائمة كأس العالم 17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم التغيير الأول.. الكونغو الديمقراطية تعلن ضم لاعبا جديدا لتعويض غياب بوشيري قائمة سويسرا - تشاكا يقود الوسط.. و17 لاعبا من 2022 في كأس العالم 2026
أخر الأخبار
الدباغ: كنت أعلم الظروف الصعبة وأن البطولة ستكون استثنائية قبل قدومي للزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
قائمة السنغال - ماني على رأس اخيتارات باب ثياو في كأس العالم 35 دقيقة | في المونديال
من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك ساعة | تقرير في الجول
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاستقرار على عودة أحمد عابدين الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
قائمة ألمانيا - نوير يعود من الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - لاعبو إيران يتوافدون على السفارة الأمريكية من أجل تأشيرات الدخول ساعة | منتخب مصر
شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529561/بعد-انضمامه-لقائمة-كأس-العالم-عبد-المنعم-الحلم-تحقق-بالصبر