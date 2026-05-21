بعد انضمامه لقائمة كأس العالم.. عبد المنعم: الحلم تحقق بالصبر

أعرب محمد عبد المنعم مدافع نيس عن سعادته بعد الانضمام إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وشهدت القائمة تواجد عبد المنعم لاعب نيس العائد منذ فترة من إصابة القطع في الرباط الصليبي ولم يشارك مع فريقه في أي مباراة بالدوري أو الكأس.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام: "الحلم تحقق بالصبر والتعب، مشوار طويل ونتقابل قريبا".

وبذلك ينتهي موسم عبد المنعم مع نيس دون المشاركة في أي مباراة.

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية في شهر مارس.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

ولا يتبقى سوى مباراة وحيدة لفريق نيس عقب مواجهة ميتز وهي نهائي كأس فرنسا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتعتبر تلك القائمة أولية إذ سيتم استبعاد لاعب فقط عقب مواجهة روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الخميس 21 مايو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.