نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا

الخميس، 21 مايو 2026 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

أعلن نادي نيس قائمة فريقه لمواجهة لانس في نهائي كأس فرنسا.

ويصطدم نيس بمنافسه لانس في المباراة النهائية يوم الجمعة.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر.

وبذلك ينتهي موسم عبد المنعم مع نيس دون المشاركة في أي مباراة.

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

Image

وكان اللاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ضربته في أواخر أبريل 2025.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية في شهر مارس.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

وتواجد عبد المنعم في قائمة الفراعنة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر نيس محمد عبد المنعم
نرشح لكم
رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول ديمبيلي يؤكد جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري الأبطال من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك قائمة ألمانيا - نوير يعود من الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي يويفا يعلن تغييرات جذرية في بطولاته بدءا من 2028 قائمة سويسرا - تشاكا يقود الوسط.. و17 لاعبا من 2022 في كأس العالم 2026 موندو ديبورتيفو: منتخب إسبانيا لن يخاطر بـ يامال أمام كاب فيردي والسعودية
أخر الأخبار
بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر دقيقة | سعودي في الجول
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 14 دقيقة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 43 دقيقة | الكرة المصرية
جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 22 لاعبا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529560/نيس-يعلن-غياب-عبد-المنعم-عن-نهائي-كأس-فرنسا