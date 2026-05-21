نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا

أعلن نادي نيس قائمة فريقه لمواجهة لانس في نهائي كأس فرنسا.

ويصطدم نيس بمنافسه لانس في المباراة النهائية يوم الجمعة.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر.

وبذلك ينتهي موسم عبد المنعم مع نيس دون المشاركة في أي مباراة.

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

وكان اللاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ضربته في أواخر أبريل 2025.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية في شهر مارس.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

وتواجد عبد المنعم في قائمة الفراعنة لكأس العالم 2026.