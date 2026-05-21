يوم الحسم.. حسابات تتويج الهلال والنصر بالدوري السعودي

يشهد اليوم الخميس ختام الصراع الشرس على حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك النصر والهلال فرصة التتويج بلقب الدوري السعودي في الجولة الختامية للمسابقة.

ويختتم الدوري السعودي اليوم، بسبع مباريات ضمن الجولة الـ34، الأخيرة، يتحدد من خلالها بطل الدوري والهابط الثالث مع فريقي النجمة والأخدود.

وابتدأت الجولة الأخيرة، الأربعاء، بمواجهتين لا تؤثران في مسار البطولة والهبوط، بين الخليج والأهلي (كسبها الأهلي 4-1) والنجمة والشباب (فاز النجمة 1-0).

ويتشابه حال ضمك والرياض، المهددان بالهبوط، مع حال النصر والهلال، المتنافسان على اللقب، إذ يتفوق ضمك (29 نقطة) بنقطتين عن الرياض.

ويحل ضمك ضيفا على النصر في مباراة حاسمة للطرفين.

وبينما يحتاج النصر للفوز دون الالتفات للقاء الفيحاء والهلال، يضمن ضمك البقاء بالتعادل دون الالتفات إلى لقاء الرياض والأخدود.

النصر × ضمك (ملعب الأول بارك)

موقف النصر: يدخل اللقاء متصدرًا بـ 83 نقطة.

حسابات التتويج

الفوز يضمن للنصر اللقب رسميا

دون النظر لنتيجة الهلال. لكن المهمة لن تكون سهلة أبداً؛ لأن ضمك سيقاتل بشراسة دون الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الفيحاء × الهلال (ملعب مدينة المجمعة الرياضية)

موقف الهلال: يدخل اللقاء في المركز الثاني بـ 81 نقطة بفارق نقطتين عن النصر.

حسابات التتويج

يحتاج الهلال إلى الفوز على الفيحاء، مع تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة؛ مع امتلاك الهلال أفضلية في فارق المواجهات المباشرة في حال تساوى الفريقان بالنقاط.

تساوي النقاط

يتساوى النصر والهلال نقطيا، في حالة واحدة فقط، تعادل النصر مع ضمك، وفوز الهلال على الفيحاء، حينها يكون لكل منهما (84 نقطة).

والتساوي النقطي من صالح الهلال، نظرا للتفوق في نتائج المواجهات المباشرة مع النصر.

ويبحث النصر بقيادة كريستيانو رونالدو عن الفوز بلقب الدوري السعودي الغائب منذ 2019.

فيما يسعى الهلال لحسم الدوري بعد الفوز بالكأس واستعادة اللقب الغائب منذ الموسم الماضي الذي توج به اتحاد جدة.