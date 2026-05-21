قبل قرعة كأس العالم للناشئين.. تعرف على المنتخبات الإفريقية المتأهلة

الخميس، 21 مايو 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

بعد نهاية مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تأكد تأهل 8 منتخبات إفريقية لكأس العالم تحت 17 عاما 2026، بينهم منتخب مصر.

وتجرى مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2026 يوم الخميس في مدينة زيورخ السويسرية.

وتأهل كل متصدر ووصيف للمجموعات الأربعة من البطولة إلى كأس العالم الذي يقام بقطر أواخر هذا العام.

ويكتمل عقد الفرق الإفريقية الـ10 بعدما يلعب ثالث المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثالثة أمام ثالث المجموعة الرابعة، ليتأهل الفائزان إلى كأس العالم.

وصعد المغرب ومصر من المجموعة الأولى.

وكوت ديفوار والكاميرون من المجموعة الثانية.

وتنزانيا ومالي من المجموعة الثالثة.

والسنغال والجزائر من المجموعة الرابعة.

وسيلعب منتخب إثيوبيا ضد نظيره الموزمبيقي من أجل تذكرة العبور التاسعة، فيما يلعب المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغاني من أجل التذكرة العاشرة والأخيرة.

ومن المقرر إقامة كأس العالم للناشئين في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا.

وتواصل قطر استضافة البطولة للعام الثاني تواليا ضمن سلسلة من خمس نسخ متتالية تستضيفها حتى عام 2029.

بعدما سجلت نسخة 2025 حضورا تاريخيا باعتبارها أول بطولة لفيفا لفئة الناشئين تقام بمشاركة 48 منتخبا وفق النظام الجديد الموسع.

وستقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديمية أسباير، مثل النسخة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وسيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 32.

ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة، وهو الملعب الذي شهد تتويج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الماضية عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدف دون رد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 38901 متفرج.

وتكتسب النسخة المقبلة أهمية خاصة، بالتزامن مع مرور 50 عاما على افتتاح استاد خليفة الدولي عام 1976.

