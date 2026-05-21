تأكد غياب بروزوفيتش في جولة حسم لقب الدوري السعودي

تأكد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر عن مواجهة ضمك في ليلة حسم لقب الدوري السعودي.

ويصطدم النصر بضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وعينه على اللقب.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بروزوفيتش تأكد غيابه عن المباراة بعد استبعاده من القائمة المعسكرة للمباراة.

وأضاف التقرير أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر سيتجه للاعتماد على أسلوبه الدفاعي باللعب بثلاثة مدافعين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز.

ومن المتوقع أن يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان المثلث الهجومي للفريق في المواجهة المرتقبة.

ويحتاج الأصفر للفوز على ضمك من أجل التتويج باللقب، في حين يترقب الهلال الذي يواجه الفيحاء في التوقيت نفسه أي تعثر نصراوي حتى يظفر باللقب في حال انتصاره.

ويتربع النصر على الصدارة برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن مطارده الهلال، فيما يحتل ضمك المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة.