أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا

تأهل منتخب الجزائر تحت 17 عاما إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا متفوقا على غانا بعد إجراء قرعة عقب التساوي في كل شيء في مجموعات البطولة.

وتواجد منتخب الجزائر وغانا في المجموعة الرابعة رفقة السنغال وجنوب إفريقيا.

وخسرت الجزائر بنتيجة 2-1 من السنغال في الجولة الأخيرة، وانتصرت غانا بنتيجة 3-1 على جنوب إفريقيا في نفس التوقيت.

منتخب السنغال ضمن الصدارة والتأهل لربع النهائي ومقعد في كأس العالم للناشئين برصيد 6 نقاط.

وتساوى منتخبا الجزائر وغانا في كل شيء، فبعدما تعادلا في الجولة الأولى 2-2.

حقق كل فريق 4 نقاط، وسجل 5 أهداف واستقبل 4 وخرج بفارق أهداف +1.

To the world stage. 🌎 The Fennec Foxes are through to the FIFA U-17 World Cup Qatar 2026. 🇩🇿#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/BogIkW8M6L — CAF Online (@CAF_Online) May 20, 2026

وتقرر إجراء قرعة لحسم التعادل بينهما وجاءت في صالح الجزائر الذي ضمن بطاقة التأهل لربع النهائي وكذلك كأس العالم للناشئين.

وسيلتقي منتخب الجزائر مع تنزانيا في ربع النهائي، ويتواجد في طريق منتخب مصر الذي يلتقي كوت ديفوار بنفس المرحلة.

فيما سيخوض منتخب غانا مباراة ملحق من أجل حجز بطاقة أخيرة في كأس العالم للناشئين.