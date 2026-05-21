أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا

الخميس، 21 مايو 2026 - 01:54

كتب : FilGoal

الجزائر تحت 17 عاما

تأهل منتخب الجزائر تحت 17 عاما إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا متفوقا على غانا بعد إجراء قرعة عقب التساوي في كل شيء في مجموعات البطولة.

وتواجد منتخب الجزائر وغانا في المجموعة الرابعة رفقة السنغال وجنوب إفريقيا.

وخسرت الجزائر بنتيجة 2-1 من السنغال في الجولة الأخيرة، وانتصرت غانا بنتيجة 3-1 على جنوب إفريقيا في نفس التوقيت.

منتخب السنغال ضمن الصدارة والتأهل لربع النهائي ومقعد في كأس العالم للناشئين برصيد 6 نقاط.

وتساوى منتخبا الجزائر وغانا في كل شيء، فبعدما تعادلا في الجولة الأولى 2-2.

حقق كل فريق 4 نقاط، وسجل 5 أهداف واستقبل 4 وخرج بفارق أهداف +1.

وتقرر إجراء قرعة لحسم التعادل بينهما وجاءت في صالح الجزائر الذي ضمن بطاقة التأهل لربع النهائي وكذلك كأس العالم للناشئين.

وسيلتقي منتخب الجزائر مع تنزانيا في ربع النهائي، ويتواجد في طريق منتخب مصر الذي يلتقي كوت ديفوار بنفس المرحلة.

فيما سيخوض منتخب غانا مباراة ملحق من أجل حجز بطاقة أخيرة في كأس العالم للناشئين.

أمم إفريقيا للناشيئن طريق منتخب مصر الجزائر تحت 17
نرشح لكم
قائمة السنغال - ماني على رأس اختيارات باب ثياو في كأس العالم تفشي فيروس إيبولا يدفع منتخب الكونغو الديمقراطية لنقل معسكره خارج البلاد التغيير الأول.. الكونغو الديمقراطية تعلن ضم لاعبا جديدا لتعويض غياب بوشيري مواجهات مكررة وظهور استثنائي في أبرز ملامح قرعة تصفيات كأس إفريقيا الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم مجموعة متوازنة لـ مصر وكوت ديفوار مع غانا في تصفيات أمم إفريقيا انتهت القرعة - تحديد مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بالكامل رئيس اتحاد العاصمة: استاد القاهرة يمثل ضغطا بسبب الجماهير.. وهذه حقيقة عروض خالدي
أخر الأخبار
"صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد التتويج بلقب الدوري.. تطبيق زملكاوي يعلن تخصيص إيراداته لحل أزمة القيد ساعة | الدوري المصري
رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول ساعة | تقرير في الجول
مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(0) ضمك والفيحاء (0)-(1) الهلال.. ركلة جزااااء 2 ساعة | سعودي في الجول
وصول 17 لاعبا.. بدء معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم 2026 2 ساعة | منتخب مصر
قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
بعد تأهل تاريخي.. أمير عزمي مجاهد يرحل من تدريب أبو قير للأسمدة 2 ساعة |
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529543/أمم-إفريقيا-للناشئين-القرعة-تقود-الجزائر-لربع-النهائي-وكأس-العالم-على-حساب-غانا