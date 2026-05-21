أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم

لا يصدق أقطاي عبد الله لاعب إنبي أنه انضم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وتواجد أقطاي في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العالم 2026 التي أعلنها حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وقال أقطاي عبد الله لاعب إنبي لـ FilGoal.com: "لا أصدق أنني في قائمة منتخب مصر في كأس العالم، وأشكر حسام حسن على ثقته".

وأضاف "كيف علمت بخبر استدعائي؟ صديقي اتصل بي وأخبرني بوجود اسمي في القائمة ولم أصدقه، وأتواصل مع أسرتي حاليا لأخبرهم بهذا الخبر السعيد".

وأتم "المنافسة مع مرموش وحمزة؟ ستكون منافسة شريفة، ومرموش في "حتة تانية" وكذلك حمزة أيضا".

من هو أقطاي عبد الله؟

هداف طنطا بعدما تم تصعيده للفريق الأول خطفه إنبي.

المهاجم البالغ 22 عاما سجل لطنطا في دوري المحترفين 8 أهداف.

وكلف انضمامه للفريق البترولي 3.5 مليون جنيه، و20% من نسبة إعادة البيع.

سجل في أول ظهور له في كأس الرابطة والدوري المصري.

وفي الموسم الحالي في الدوري سجل 4 أهداف بقميص الفريق البترولي و2 في كأس عاصمة مصر.