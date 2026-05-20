لأول مرة منذ 2003.. الأهلي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 22:38

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي

فشل فريق الأهلي في التأهل لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2003.

وكان الأهلي يشارك في دوري أبطال إفريقيا موسميا بداية من عام 2004 وحتى الموسم المنقضي.

واختتم الأهلي مشواره في الدوري بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وفشل الأهلي في التأهل لدوري أبطال إفريقيا موسم 2003 وتأهل وقتها إلى كأس الاتحاد الإفريقي.

ومنذ عام 2004 يلعب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كل موسم.

وخلال الـ 22 عاما لعب الأهلي الكونفدرالية ولكن بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا أعوام 2009 و2014 و2015.

وحقق الأهلي 9 ألقاب خلال الفترة من 2004 وحتى 2026.

وتغلب الأهلي على المصري بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ولم يكن الفوز كافيا للأهلي بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث لينتقل إلى الكونفدرالية.

ويغيب الأهلي عن دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2003.

وسجل محمود تريزيجيه هدفي الأهلي ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

وتجمد رصيد المصري عند 40 نقطة في المركز الخامس.

