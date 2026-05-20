انتهت حسم الدوري - بيراميدز (2)-(1) سموحة.. الوصافة للسماوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد سموحة في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في لقاء يبدأ في الثامنة مساءً.

ويحتاج السماوي للفوز وانتظار خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا من أجل الفوز بلقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

انتهت

ق 68: جووول الثااااني ناصر ماهر يسجل من ركلة جزاء ويتقدم لبيراميدز

ق 66: ركلة جزاء لناصر ماهر

ق 52: العارضة تمنع تصويبة صاروخية من مروان حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول التعاادل هشام عادل يدرك التعادل لسموحة

ق 23: زلاكة برأسية يسجل الهدف الأول لبيراميدز

ق 20: مطالبات من لاعبي بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء

بداية اللقاء