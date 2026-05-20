لائحة الشرف.. معتمد جمال ينضم لـ 12 مدربا توجوا مع الزمالك بـ الدوري المصري

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 22:23

كتب : شادي نبيل

معتمد جمال ينضم للائحة الشرف من مدربي الزمالك

انضم معتمد جمال للائحة شرف المدربين التاريخيين لنادي الزمالك، والذين سبق وتوجوا بلقب الدوري المصري لمرة واحدة على الأقل.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

وتأتي قائمة مدربي الزمالك المتوجين بلقب الدوري المصري تاريخيا كالتالي:

إيڤان ستيڤوڤيتش – مرة موسم 1959/1960

جوزيڤ ڤاندلر مرتين من 1963 إلى 1965

زكي عثمان – مرة 1977/1978

محمود أبو رجيلة – مرة 1983/1984

عصام بهيج – مرة 1987/1988

دايف مكاي – مرتين 1991/1992 و1992/1933

أوتو فيستر – مرة 2000/2001

كارلوس كابرال – مرة 2002/2003

نيلو فينجادا – مرة 2003/2004

جوسفالدو فيريرا – مرتين 2014/2015 و2021/2022

باتريس كارتيرون – مرة 2020/2021

معتمد جمال مرة 2025/2026

