كأس العرب ينعش اقتصاد قطر بـ2.89 مليار ريال

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم في قطر أن بطولة كأس العرب 2025 التي أُقيمت خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، حققت قيمة اقتصادية إجمالية بلغت 2.89 مليار ريال قطري للاقتصاد المحلي.

حسب بيان اللجنة، أظهرت دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي أن البطولة شكلت محفزًا رئيسيًا لقطاع السياحة في قطر خلال عام 2025، وأسهمت في زيادة الإيرادات عبر قطاعات السفر والضيافة والتجزئة.

وشهدت البطولة حضور 305.015 مشجعًا من خارج دولة قطر، ما أسفر عن إنفاق بلغ 288.9 مليون ريال قطري على تذاكر الطيران، و315.5 مليون ريال على الإقامة الفندقية، وحجز 1.5 مليون ليلة فندقية خلال فترة البطولة.

وخلال فترة البطولة، تم تحقيق إيرادات بقيمة 246.1 مليون ريال قطري من مبيعات الأغذية والمشروبات، في ظل إقبال المشجعين على تجربة الخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي في قطر.

كما بلغ الإنفاق في قطاع التجزئة 200.7 مليون ريال قطري عبر أبرز الوجهات السياحية في الدولة.

كما أشار 97% من المشجعين الدوليين إلى أن البطولة كان لها أثر إيجابي على صورة دولة قطر.

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب: "تواصل الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس العرب، دورها كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف "لقد جمعت النسخة الثانية من البطولة ملايين المشجعين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم في احتفال استثنائي بالثقافة العربية وروح الأخوة، إلى جانب منافسات كروية على أعلى مستوى، ما عزّز مكانة قطر كوجهة رائدة عالميًا في مجالي الرياضة والسياحة".

وأكمل "نحن ملتزمون بمواصلة إرث قطر 2022 من خلال استضافة فعاليات عالمية المستوى لا تكتفي بالاحتفاء بثقافة الدولة وكرم ضيافتها، بل تسهم أيضًا في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي طويل الأمد يدعم أهداف الدولة ورؤيتها للنمو المستدام".

وتوج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه على نظيره الأردني في النهائي.