اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخصة "A10"

تعتزم إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم دبلومة التدريب الإفريقية للحصول على الرخصة "A10".

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك يوم 2026/6/20.

ويشترط للتقدم، الحصول على الرخصة B وأن يكون قد مر على الحصول عليها سنتان ميلاديتان.

وسوف يجري جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، مقابلات شخصية، للمفاضلة بين المتقدمين يوم الأحد 2026/6/17.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ستة أشهر، وبإجمالي عدد ساعات 280 ساعة (نظريا /عمليا / تطبيقاً بالأندية)، على مدار خمسة كورسات دراسية.

ويستقبل إيهاب الجندي، السير الذاتية والشهادات وطلبات التقدم، يومياً، في الاتحاد المصري لكرة القدم من الساعة 10 صباحاً إلى الثالثة عصراً.