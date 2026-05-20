اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخصة "A10"

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

تعتزم إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم دبلومة التدريب الإفريقية للحصول على الرخصة "A10".

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك يوم 2026/6/20.

ويشترط للتقدم، الحصول على الرخصة B وأن يكون قد مر على الحصول عليها سنتان ميلاديتان.

وسوف يجري جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، مقابلات شخصية، للمفاضلة بين المتقدمين يوم الأحد 2026/6/17.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ستة أشهر، وبإجمالي عدد ساعات 280 ساعة (نظريا /عمليا / تطبيقاً بالأندية)، على مدار خمسة كورسات دراسية.

ويستقبل إيهاب الجندي، السير الذاتية والشهادات وطلبات التقدم، يومياً، في الاتحاد المصري لكرة القدم من الساعة 10 صباحاً إلى الثالثة عصراً.

