اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخصة "A10"
الأربعاء، 20 مايو 2026 - 17:07
كتب : FilGoal
تعتزم إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم دبلومة التدريب الإفريقية للحصول على الرخصة "A10".
وحصل اتحاد الكرة على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك يوم 2026/6/20.
ويشترط للتقدم، الحصول على الرخصة B وأن يكون قد مر على الحصول عليها سنتان ميلاديتان.
وسوف يجري جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، مقابلات شخصية، للمفاضلة بين المتقدمين يوم الأحد 2026/6/17.
ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ستة أشهر، وبإجمالي عدد ساعات 280 ساعة (نظريا /عمليا / تطبيقاً بالأندية)، على مدار خمسة كورسات دراسية.
ويستقبل إيهاب الجندي، السير الذاتية والشهادات وطلبات التقدم، يومياً، في الاتحاد المصري لكرة القدم من الساعة 10 صباحاً إلى الثالثة عصراً.
نرشح لكم
وزارة الرياضة تعلن عن خطة متكاملة لمواجهة خطر المراهنات الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة وليد دعبس: لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي في الجول يكشف سبب إيقاف القيد الـ 18 على الزمالك المثلوثي: الزمالك يستحق مجلس إدارة مثل الأهلي.. وبن رمضان لا يشعر بالراحة اتحاد العاصمة يشكر الزمالك وجماهيره في بيان رسمي يوم الحسم.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي بلقب الدوري أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب