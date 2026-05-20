ساوثامبتون يتقدم باستئناف ضد استبعاده من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

أصدر نادي ساوثامبتون بيانا أوضح فيه أن النادي قرر الاستئناف ضد قرار لجنة التأديب المستقلة الصادر يوم الثلاثاء باستبعاد النادي من خوض نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي استبعاد فريق ساوثامبتون من خوض مباراة الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ضد هال سيتي، وذلك بسبب تهمة التجسس على تدريبات ميدلسبره.

وجاء بيان فيل بارسونز الرئيس التنفيذي لنادي ساوثامبتون على النحو التالي:

لقد تقدمنا باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط المستقلة الصادر يوم الثلاثاء، والقاضي باستبعاد النادي من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى فرض خصم أربع نقاط من رصيدنا في موسم 2026/27.

قبل الحديث عن هذا الاستئناف، أود أن أتوجه مباشرة وبدون أي مواربة إلى جماهيرنا ولاعبينا ومجتمع كرة القدم بأسره.

ما حدث كان خاطئًا. لقد اعترف النادي بمخالفة لوائح رابطة الدوري الإنجليزي رقم 3.4 و127. نحن نعتذر للأندية الأخرى المعنية، والأهم من ذلك لجماهير ساوثامبتون التي استحقت، بولائها ودعمها الاستثنائي هذا الموسم، ما هو أفضل من النادي.

لقد قدمنا تعاونًا كاملًا مع تحقيقات وإجراءات رابطة الدوري الإنجليزي. وبعد الاستئناف، سنكتب أيضًا إلى الرابطة للتطوع بالمشاركة في مجموعة عمل تُعنى بالتطبيق العملي وفرض اللائحة 127 في دوري القسم الثاني. فالندم دون تغيير لا قيمة له، ونحن نعتزم إثبات التغيير.

أما بخصوص الاستئناف نفسه: فنحن نقبل بضرورة وجود عقوبة، لكن ما لا يمكننا قبوله هو عقوبة لا تتناسب إطلاقًا مع حجم المخالفة. ففي حين تم تغريم ليدز يونايتد بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني لمخالفة مشابهة، تم حرمان ساوثامبتون من فرصة خوض مباراة تُقدّر قيمتها بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، وتحمل أهمية هائلة لموظفينا ولاعبينا وجماهيرنا.

نعتقد أن الأثر المالي لقرار الأمس يجعله، وبفارق كبير جدًا، أكبر عقوبة فُرضت على نادٍ إنجليزي في التاريخ. لقد تم خصم 30 نقطة من لوتون تاون في موسم 2008/09 — وهي حتى الآن أشد عقوبة رياضية في كرة القدم الإنجليزية — لكن ذلك كان بحق نادٍ في دوري الدرجة الرابعة، دون أي عوائد مالية مماثلة على المحك.

أما خصم 21 نقطة من ديربي كاونتي في عام 2021 فقد كلفهم البقاء في التشامبيونشيب. في حين أن خصم النقاط الست من إيفرتون في موسم 2023/24 جاء بعد خسائر بلغت 124.5 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم أقل بكثير مما خسره ساوثامبتون في يوم واحد فقط.

أما أكبر غرامة مالية فرضها الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كانت بحق تشيلسي في مارس من هذا العام، فقد بلغت 10.75 مليون جنيه إسترليني، ولم تُرافق بأي عقوبة رياضية على الإطلاق رغم ارتباطها بمدفوعات غير معلنة بلغت 47.5 مليون جنيه إسترليني على مدار سبع سنوات.

نحن لا نقول هذا للتقليل مما حدث في هذا النادي، فقد اعترفنا بأنه كان خطأ. بل نقوله لأن مبدأ التناسب يُعد أساسًا من أسس العدالة الطبيعية. كانت اللجنة مخوّلة بفرض عقوبة، لكننا سنجادل بأنها لم تكن مخوّلة بفرض عقوبة مبالغ فيها بشكل واضح مقارنة بأي عقوبة سابقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

سيتم النظر في استئنافنا اليوم، وسنوافيكم بأي مستجدات في الوقت المناسب.

وكان ساوثامبتون تغلب على ميدلسبره بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب لقبل نهائي المحلق.

ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي تهمة التجسس لـ ساوثامبتون على تدريبات منافسه ميدلسبره.

وهي التهمة التي اعترف بها نادي ساوثامبتون.

كما اعترف ساوثامبتون بالتجسس على تدريبات أكسفورد يونايتد في ديسمبر 2025، وإبسويتش تاون في أبريل 2026.

كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي أن يخوض ميدلسبره المباراة المؤهلة للدوري الإنجليزي ضد هال سيتي بدلا من ساوثامبتون.

بالإضافة إلى خصم 4 نقاط من رصيد ساوثامبتون في الموسم المقبل 2026-2027.

ويحق لنادي ساوثامبتون التقدم باستئناف على قرار الرابطة وفقا للوائح الدوري الإنجليزي في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 20 مايو.

وقد يطرأ أي تغيير إضافي على موعد المباراة المرتقبة يوم السبت بحسب نتيجة الاستئناف.

وكان كوفينتري وإبسويتش قد صعدا للدوري الممتاز بعد الحصول على المقعدين المباشرين.