بعد العملية الجراحية.. فيرمين لوبيز يؤكد غيابه عن كأس العالم

تأكد غياب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن صفوف اللاروخا في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

قبل أيام، أفاد نادي برشلونة عبر موقعه: "تعرض فيرمين لوبيز لكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى خلال مباراة ريال بيتيس، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية".

وقال فيرمين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الأربعاء: "لقد سارت العملية الجراحية على ما يرام، ومن الآن أفكر في العودة أقوى بدنيا ونفسيا".

وأضاف "الحياة وكرة القدم قاسيتان عندما لا تتوقع ذلك أو لا تستحقه، لكن يجب تقبّل أن كل شيء جزء من الطريق.

وتابع النجم الإسباني "إنها لحظة صعبة جدًا بالنسبة لي، وتحدٍّ جديد آخر في مسيرتي سأتجاوزه".

وشدد "الآن حان وقت دعم المنتخب الإسباني من المنزل ودعم زملائي".

وأتم "شكرًا من القلب للجميع على الدعم ومشاعر المحبة".

تم استبدال فيرمين بين شوطي لقاء برشلونة وريال بيتيس بعد شعوره بآلام في مشط القدم اليمنى.

وذكرت تقارير أن مدة الغياب عن الملاعب بعد الخضوع للعمليات الجراحية بسبب هذه الإصابة لا تقل عادة عن شهرين.

ومن المقرر أن يعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين المستدعين يوم الإثنين 25 مايو.

وستلعب إسبانيا أولى مبارياتها في كأس العالم، يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي ولم يتبقَّ سوى 4 أسابيع.