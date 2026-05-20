إنريكي ريكيلمي يكشف موقه من الترشح لرئاسة ريال مدريد

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

كشف إنريكي ريكيلمي الرئيس التنفيذي لمجموعة كوكس عن موقفه من الترشح لرئاسة ريال مدريد ، خلال الانتخابات التي يستمر باب الترشح لها حتى السبت المقبل.

وقال ريكيلمي خلال مشاركته في المنتدى الدولي السابع لصحيفة إكسبانسيون الإسبانية: قد تكون هذه آخر انتخابات لريال مدريد، لأن الخصخصة قادمة، أو على الأقل هذا ما يتم الترويج له.

وأضاف: كل من يعارض فكرة الخصخصة لديه التزام أخلاقي ومعنوي للحفاظ على ملكية النادي للأعضاء، وأن يبقى ريال مدريد ملكًا لجماهيره.

وأوضح ريكيلمي أنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن بشأن خوض الانتخابات، لكنه يعمل على إعداد مشروعه خلال الأيام المتبقية قبل غلق باب الترشح.

وقال: لن أخبركم اليوم إذا كنت سأترشح أم لا، لأننا ما زلنا نعمل على الأمر. لدينا خمسة أيام من أجل تجهيز أفضل مشروع ممكن، وإذا خضنا الانتخابات فسيكون قرارًا مثيرًا من الناحية الرياضية أيضًا.

كما شدد على احترامه الكامل لفلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي، مؤكدًا أن الجميع استمتع بالنجاحات والألقاب التي حققها النادي في عهده، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبته في تقديم رؤية مختلفة لمستقبل النادي.

وكان بيريز قد دعا الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات رئاسة النادي، على أن يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 23 مايو الجاري، وفقًا للوائح ريال مدريد.

