الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 14:49

كتب : هاني العوضي

محمد مجدي "أفشة" - الاتحاد السكندري

شدد أحمد رأفت عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري على استمرار الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء عن دخول الاتحاد في مفاوضات مع حمزة الجمل مدرب إنبي السابق لتولي تدريبه.

وقال أحمد رأفت عضو مجلس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "الجهاز الفني الحالي بقيادة ميلود حمدي مستمر في قيادة الفريق، ولا يوجد وقت للتغيير".

وشدد "الاتحاد يضم أفضل العناصر بين جميع فرق مجموعة الهبوط، لكننا نعاني من سوء الحظ. نثق في قدرة الفريق على تجاوز الأزمة وتحقيق الفوز على الإسماعيلي".

وخسر الاتحاد على يد غزل المحلة في الجولة الماضية بهدف في الوقت القاتل.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب4 نقاط، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 بالمجموعة والمؤدي للهبوط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد مودرن سبورت يوم الجمعة 22 مايو، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بنفس اليوم.

