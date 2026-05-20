ثلاثي النصر يعود في جولة حسم الدوري السعودي.. وشكوك حول مشاركة بروزوفيتش

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 14:18

كتب : FilGoal

النصر السعودي

استعاد فريق النصر جهود الثلاثي عبد الإله العمري، وعبد الله الخيبري، والفرنسي كينجسلي كومان، قبل المواجهة الحاسمة أمام ضمك، الخميس، بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن العمري والخيبري وكومان أكملوا الحصة التدريبية التي جرت في مركز دار النصر التدريبي.

وجاءت عودة الثلاثي إلى التدريبات بعد تعافيهم من إصابات عضلية حرمتهم من المشاركة أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

إلى ذلك، شارك البرازيلي جابرييل أنجيلو في جزء من المران، قبل أن يخضع إلى جلسة علاجية في عيادة النادي رفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش المصاب الذي يعاني بدوره من إصابة.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها البرتغالي جورجي جيسوس على النواحي البدنية، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها خلال مواجهة ضمك.

ويلعب النصر أمام ضمك الخميس على ملعب الأول بارك في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري السعودي.

ويدخل الفريق النصراوي المتصدر بـ83 نقطة لقاء ضمك بطموح الانتصار من أجل حسم لقب الدوري، أمام المنافس الهلال.

وعلى الجانب المقابل، يستهدف الفريق الجنوبي الخروج بنقطة على الأقل لضمان البقاء.

النصر
نرشح لكم
رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم حادث سرقة يفسد أفراح سعود عبد الحميد ويمنعه من الانضمام لمنتخب السعودية بعثة منتخب السعودية تطير إلى الولايات المتحدة الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف مستقبل إنزاجي مع الهلال على المحك الرياضية: اتحاد جدة يتجه لعدم التجديد لـ فابينيو رئيس لانس يعلن تفعيل بند ضم سعود عبد الحميد من روما الرياضية: حجازي مرشح لمنصب إداري في اتحاد جدة
أخر الأخبار
الزمالك يعلن انتهاء قضيتي مساعدي جوميز وتحويل مستحقاتهما 44 دقيقة | الدوري المصري
إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت ساعة | في المونديال
هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة ساعة | تقرير في الجول
قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت كأس الرابطة - زد (1)-(0) المصري 3 ساعة | الدوري المصري
في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة 3 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529488/ثلاثي-النصر-يعود-في-جولة-حسم-الدوري-السعودي-وشكوك-حول-مشاركة-بروزوفيتش