وليد دعبس: لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 13:40

كتب : FilGoal

وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر

شدد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت على تمسكه بإلغاء الهبوط واستمرار الإسماعيلي بمسابقة الدوري.

وتأكد هبوط الإسماعيلي وفاركو للدرجة الأدنى في انتظار تحديد فريقين آخرين خلال الجولتين المتبقيتين بمجموعة تحديد الهبوط بالدوري المصري.

وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت عبر قناة "مودرن": "أنا من أوائل الداعمين لفكرة إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، وأطالب الجمعية العمومية للأندية بمساندة الإسماعيلي، حفاظا على قيمة وتاريخ الدوري المصري".

أخبار متعلقة:
مكي: خسارة الاتحاد أمام غزل المحلة كانت مؤلمة.. ومواجهة الإسماعيلي صعبة رغم هبوطهم تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة

وأضاف "لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي، ويؤلمني أن أرى الإسماعيلي في الدرجة الثانية، لأنه أحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر، ووجوده جزء أساسي من قيمة وشكل البطولة".

وتابع "الدوري سيخسر كثيرا من قيمته بدون الإسماعيلي، فلا توجد بطولة لها قيمة حقيقية دون جماهير، وأنا أتحدث هنا كرئيس ناد بعقلية استثمارية وتسويقية".

وشدد "جماهير الإسماعيلي تمثل قيمة كبيرة لأي مستثمر، ومن يرفض الدخول في شراكة تكسبه جمهورا بحجم وقيمة جمهور الإسماعيلي؟ لكن فكرة الدمج مرفوضة وصعبة للغاية".

وأكمل "نحن نرفع الحرج عن رابطة الأندية وعن أحمد دياب، لأن الرابطة في النهاية ملزمة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأندية، ودورها تنظيمي فقط، ولا تملك حق رفض قرار تتفق عليه الأندية".

وأتم "إلغاء الهبوط خطوة أولى ضرورية، وبعدها يجب أن يكون هناك تفعيل حقيقي لشركات الكرة، وفتح باب الاستثمار في الأندية الشعبية، حتى تعود قوية وقادرة على المنافسة من جديد".

وتأكد هبوط الإسماعيلي لأول مرة بعد 62 عاما بعد خسارته أمام وادي دجلة.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية في موسم 1957/ 1958، قبل أن يعود في موسم 1962/ 1963 ومنذ ذلك الحين لم يغب أبدا عن الدوري الممتاز.

الإسماعيلي مودرن سبورت وليد دعبس الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة في الجول يكشف سبب إيقاف القيد الـ 18 على الزمالك يوم الحسم.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي بلقب الدوري مواعيد مباريات الأربعاء 20 مايو - حسم اللقب في مصر.. ونهائي الدوري الأوروبي أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخصة "A10" 3 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - مدير منتخب إيران: استبعدنا فكرة خوض مباراة ودية أمام أحد الفرق التركية 6 دقيقة | منتخب مصر
ساوثامبتون يتقدم باستئناف ضد استبعاده من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية 27 دقيقة | تقرير في الجول
وزارة الرياضة ترفض مشاركة نادي أورانج بالقسم الثالث 48 دقيقة | القسم الثاني
بعد العملية الجراحية.. فيرمين لوبيز يؤكد غيابه عن كأس العالم ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية: لانس يقرر تفعيل بند شراء سعود عبد الحميد من روما ساعة | سعودي في الجول
إنريكي ريكيلمي يكشف موقه من الترشح لرئاسة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529485/وليد-دعبس-لا-يمكن-إقامة-الدوري-بدون-وجود-الإسماعيلي