وليد دعبس: لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي

شدد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت على تمسكه بإلغاء الهبوط واستمرار الإسماعيلي بمسابقة الدوري.

وتأكد هبوط الإسماعيلي وفاركو للدرجة الأدنى في انتظار تحديد فريقين آخرين خلال الجولتين المتبقيتين بمجموعة تحديد الهبوط بالدوري المصري.

وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت عبر قناة "مودرن": "أنا من أوائل الداعمين لفكرة إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، وأطالب الجمعية العمومية للأندية بمساندة الإسماعيلي، حفاظا على قيمة وتاريخ الدوري المصري".

وأضاف "لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي، ويؤلمني أن أرى الإسماعيلي في الدرجة الثانية، لأنه أحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر، ووجوده جزء أساسي من قيمة وشكل البطولة".

وتابع "الدوري سيخسر كثيرا من قيمته بدون الإسماعيلي، فلا توجد بطولة لها قيمة حقيقية دون جماهير، وأنا أتحدث هنا كرئيس ناد بعقلية استثمارية وتسويقية".

وشدد "جماهير الإسماعيلي تمثل قيمة كبيرة لأي مستثمر، ومن يرفض الدخول في شراكة تكسبه جمهورا بحجم وقيمة جمهور الإسماعيلي؟ لكن فكرة الدمج مرفوضة وصعبة للغاية".

وأكمل "نحن نرفع الحرج عن رابطة الأندية وعن أحمد دياب، لأن الرابطة في النهاية ملزمة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأندية، ودورها تنظيمي فقط، ولا تملك حق رفض قرار تتفق عليه الأندية".

وأتم "إلغاء الهبوط خطوة أولى ضرورية، وبعدها يجب أن يكون هناك تفعيل حقيقي لشركات الكرة، وفتح باب الاستثمار في الأندية الشعبية، حتى تعود قوية وقادرة على المنافسة من جديد".

وتأكد هبوط الإسماعيلي لأول مرة بعد 62 عاما بعد خسارته أمام وادي دجلة.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية في موسم 1957/ 1958، قبل أن يعود في موسم 1962/ 1963 ومنذ ذلك الحين لم يغب أبدا عن الدوري الممتاز.