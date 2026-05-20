المثلوثي: الزمالك يستحق مجلس إدارة مثل الأهلي.. وبن رمضان لا يشعر بالراحة

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 12:26

كتب : FilGoal

هدف حمزة المثلوثي - الزمالك ضد دريمز

يرى حمزة المثلثوثي أن الزمالك يستحق مجلس إدارة أفضل من مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين ليبيب.

ويلعب المثلوثي في صفوف الصفاقسي بداية من الموسم الجاري بعد 5 سنوات مع الزمالك.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات إذاعية: "الزمالك كان يملك جيلا قويا بوجود ثلاثي الأهلي الحالي: أشرف بنشرقي وزيزو وإمام عاشور، وقضيت معه أحسن فترة في حياتي وحصلت على 6 ألقاب".

"جمهور الزمالك يتواصل معي حتى الآن، وهذا الجمهور يستحق مجلس إدارة أفضل من المجلس الحالي مثل الأهلي".

"تعاملت مع مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور ونجله أمير وكانت التعامل جيدا للغاية، لكن المجلس الحالي ليس بحجم النادي وجماهيره".

"علي معلول كان نجما كبيرا وأسطورة في مصر، لم يكن يستطع التجول ويحبه جمهور الأهلي كثيرا، فنيا وأخلاقيا، لم أتوقع رحيله عن الأهلي بهذه الطريقة، واليوم برهن مع الصفاقسي أنه قادر على العطاء".

"محمد علي بن رمضان لاعب كبير لكنه لم يقدم المتوقع منه مع الأهلي رغم البداية الرئاعة في كأس العالم للأندية. تحدثت معه مؤخرا وأبلغني إنه لا يشعر بالراحة النفسية ولم يتأقلم مع الأجواء وزملائه اللاعبين حتى الآن. أعتقد أنه سيظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة عندما يتأقلم مع الفريق والمجموعة".

وعاد المثلوثي إلى الصفاقسي إلى جانب علي معلول نجم الأهلي السابق.

ونجح الثنائي في قيادة الصفاقسي للتأهل للبطولة الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث خلف الإفريقي والترجي.

