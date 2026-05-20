رومانو يكشف تفاصيل اتفاق إنتر مع كيفو على تجديد تعاقده

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 11:30

كتب : FilGoal

كشف فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات تفاصيل اتفاق إنتر مع الروماني كريستيان كيفو مدرب الفريق بشأن تجديد تعاقده.

وقاد كيفو إنتر للتتويج بثنائية الدوري وكأس إيطاليا في موسمه التدريبي الأول مع الفريق.

وبحسب فابريزو رومانو سيوقع كريستيان كيفو عقدا جديدًا طويل الأمد مع إنتر بحلول نهاية الشهر.

وأوضح أن الااتفاق تم على التجديد حتى يونيو 2028، مع وجود خيار التمديد حتى يونيو 2029 وزيادة الراتب.

وحسم إنتر لقب الدوري الـ 21 في مسيرته.

وقاد كريستيان كيفو مدرب إنتر الفريق للتتويج بلقب الدوري بخبرة 13 مباراة خلال تجربته الوحيدة على مستوى الفريق الأول وذلك مع بارما.

ودرب كيفو فريق بارما في الموسم الماضي خلال الـ 13 مباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي إذ كان يحتل المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط وتمكن من إنقاذه واستمراره في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، رحل سيموني إنزاجي من تدريب النيراتزوري إلى الهلال السعودي، ليضع إدارة إنتر في قرار صعب لاختيار المدرب البديل.

ووقع الاختيار على كيفو الذي درب الفئات العمرية المختلفة لإنتر.

وتمكن كيفو من التفوق على أنطونيو كونتي مدرب نابولي وحامل اللقب، وأيضا على ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان.

كريستيان كيفو حقق الدوري الإيطالي مع إنتر كلاعب وكمدرب لأول مرة منذ أرماندو كاستيلاتزي عام 1938 أي منذ 88 عاما.

وأصبح كيفو خامس مدرب في تاريخ إنتر الذي يتوج بالدوري في أول موسم له.

