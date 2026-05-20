جوارديولا: أهنئ أرسنال على التتويج المستحق.. وسنستعد للموسم المقبل

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي كان مستحقا.

وتوج أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 2004 مستغلا تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بهدف لكل فريق.

وقال جوارديولا عبر سكاي سبورتس عقب المباراة: "تهانينا لأرسنال وأرتيتا وطاقم عمله على التتويج المستحق بالدوري الإنجليزي".

وواصل "بالنسبة لمسيرتي التدريبية، فهذا أحد الاعوام التي قاتلنا فيها بأكبر قدر ممكن، كنا رائعين رغم أمور لم يكن بإمكاننا التحكم بها، ولم نستسلم أبدا، كنت أتمنى الوصول للحظة الأخيرة من أجل المحاولة، لكن الإرهاق كان حاضرا اليوم".

وتابع "بورنموث حصل على 12 يوما للتحضير لتلك المباراة، وكانوا يلعبون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فريق استثنائي ويدار بشكل رائع للغاية، أما نحن فلبعنا كل 3 أيام، برينفترود ثم كريستال بالاس ثم بورنموث، وفي النهاية افتقدنا لذلك، كما أن تأثير اللاعبين الجدد لم يكن جيدا لما يكفي من اللاعبين الذين شاركوا من على مقاعد البدلاء".

وأردف "الأمر صعب جدا أمام بورنموث، ولهذا لعبنا بكوفاسيتش وبرناردو ورودري للدخول إلى العمق وتباد التمريرارت القصيرة".

وأضاف "لقد لعبنا بشكل جيد ولكننا استقبلنا، وحصلنا على فرص بالشوط الثاني، كما أن الحكم المساعد رفع الراية بسرعة كبيرة في لقطة انفراد هالاند، بينما كان عليه أن ينتظر ليرى إذا كان متسللا أم لا، لكنه لم يفعل ذلك، ورغم هذا قاتلنا بشكل كبير للغاية وسنستعد للموسم المقبل".

وعن مستقبله قال: "أنا أتحدث دائما مع النادي، لكن ليس الآن، كما حدث قبل 3 أو 4 أعوام عندما يتبقى موسم واحد في عقدي كان علي أن أتحدث أولا مع رئيس النادي، وعندما نتحدث سنقرر ما إذا كنا سنستمر لعام إضافي وبعدها سيتم حسم كل شيء".

وأتم "تحية جماهير مانشستر سيتي عقب المباراة؟ :""دعوني أتحدث مع رئيس النادي. أعلم أنهم يحبونني كثيرًا، وأنا أحبهم أكثر. إنه أفضل مكان يمكن أن أكون فيه. أنا أحب هذا المكان وأعشقه. دعوني أتحدث عن ناديي.

ويتبقى في عقد جوارديولا موسم واحد مع مانشستر سيتي وسط عدة تقارير تشير إلى أنه قرر الرحيل عن تدريب الفريق.