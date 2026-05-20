رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل

بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما، لم يحافظ الريدز على مكانتهم في الموسم التالي، رغم الانطلاقة الجيدة.

فخلال الفترة من أواخر ديسمبر حتى مارس تلقى ليفربول 8 خسائر، وتعادل في 3 مباريات، فيما لم يحقق سوى الفوز في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، ليتراجع ترتيب الفريق، ويصبح مهددا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا.

قبل أن يقدم صلاح وعدا للجماهير، نجح في الوفاء به مع نهاية الموسم.

انطلاقة تاريخية

قاد محمد صلاح فريقه للفوز أمام ليدز في افتتاحية مباريات الدوري، بتسجيله 3 أهداف "هاتريك"، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل للموسم الرابع على التوالي.

كما بات صلاح وقتها ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 4 مباريات افتتاحية متتالية بعد اللاعب تيدي شيرنجهام، وأول لاعب من ليفربول يسجل "هاتريك" في الجولة الافتتاحية منذ الهاتريك الذي أحرزه جون ألدريج ضد كريستال بالاس عام 1989.

ونشر روبرتسون صورته مع صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعد مباراة ليدز، وعلق عليها قائلا: "نحمد الله على وجود هذا الرجل معنا".

بداية الانهيار

تلقى ليفربول خسارة تاريخية أمام أستون فيلا بنتيجة 7-2 في مطلع شهر أكتوبر.

صلاح نجح في تسجيل هدفين، لم يكونا كافيين لفريقه الذي مني مرماه بسبعة أهداف، بينهم هدف من صناعة محمود حسن "تريزيجية".

تريزيجية حكي بأن صلاح مازحه بعد مطالبته زملائه بتسجيل المزيد بعد الهدف السادس.

الخسارة كانت الأكبر لفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي منذ خسارة أرسنال عام 1953 أمام سندرلاند 7-1، كما أنها الخسارة الأكبر لليفربول من عام 1963.

واصل صلاح زيارة الشباك رغم تراجع نتائج فريقه، بعدما سجل هدفا في شباك إيفرتون في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

هدف صلاح رفع رصيده إلى 100 هدف رفقة ليفربول في كافة البطولات، ليصبح أول لاعب يصل لهذا الرقم منذ ستيفن جيرارد عام 2008، واللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي يسجل 100 هدف، وهو ثالث أسرع من يصل لهذا الرقم، بلغه في مباراته رقم 159 بالقميص الأحمر.

واحتفل صلاح بالوصول لذلك الرقم في مباراة أياكس الهولندي بافتتاحية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، ليرتدي الحذاء الذهبي "حذاء خاص من اللون الذهبي".

في أكتوبر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصلاح يساعد أحد المشردين لإنقاذه من تنمر فتيان في مدينة ليفربول.

نوفمبر

واصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفا ضمن خماسية فريقه في شباك أتالانتا الإيطالي.

هدف صلاح رفع رصيده إلى 21 في دوري أبطال أوروبا، ليعادل الأسطورة ستيفن جيرارد الهداف التاريخي للنادي

وتحدث صلاح لأول مرة في نوفمبر عن شارة قيادة منتخب مصر، بعد تقارير تحدثت عنه رغبته في حملها "شارة المنتخب هتشيلني الليلة أكتر. أنا في المنتخب مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي منذ كان عمري 19 عاما ولا يحق لي الحديث معهم عن الشارة. لا أريد التسبب في مشاكل. أنا الآن ضمن قادة المنتخب فعلا".

وكان صلاح يستعد وقتها للانضمام لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري لملاقا توجو في نوفمبر بتصفيات كأس الأمم.

ديسمبر

في ديسمبر ارتقى محمد صلاح إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل 5 أهداف، وكذلك صنع هدفين.

ورفع صلاح رصيده إلى 13 هدفا، متخطيا كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون وقتها بـ11 هدفا.

صلاح سجل هدفين وصنع هدفا في فوز فريقه الكبير أمام كريستال بالاس 7-0، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في 3 أهداف خلال مباراة واحدة كبديل في الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك لم يفز صلاح بجائزة لاعب شهر ديسمبر رغم ترشحه لها، ليفوز بها برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

كما سجل صلاح هدفا في تعادل فريقه أمام ميتيلاند الدنماركي، ليقود فريقه لصدارة مجموعته في دوري الأبطال.

الأشهر الثلاثة العجاف

بدأ التراجع الكبير لليفربول في الجولة الـ 15 أمام وست بروميتش لتبدأ الأشهر الثلاثة العجاف.

خلال تلك الأشهر، سقط ليفربول في 8 مباريات، وتعادل في 3، ولم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات.

محمد صلاح لم يسجل منذ مباراة وست بروميتش حتى مواجهة فولام في الجولة 27، سوى 4 أهداف، بواقع هدفين أمام وست هام، وهدف أمام مانشستر سيتي، وآخر أمام ليستر سيتي.

وبخسارة صلاح أمام فولام، يكون ليفربول قد تلقى الخسارة السادسة على التوالي على ملعبه أنفيلد، ولم يحقق الفوز في 8 مباريات على التوالي على أرضه للمرة الأولى منذ 63 عاماً.

وكان ذلك الفوز الثاني لفولام على الإطلاق في أنفيلد.

جيمي كاراجر تحدث وقتها عبر سكاي سبورتس "في كثير من الأحيان خلال هذه المراحل من الموسم الماضي، سجل ليفربول أهدافًا متأخرة، حتى في العام الذي سبقه عندما كان يلاحق مانشستر سيتي. لقد وصف يورجن كلوب فريقه بحق بـ(وحوش العقلية)، وكانوا يستحقون هذا الوصف. أما الآن، فهم أشبه بـ(أقزام العقلية)."

ورأى كارجر وقتها أن ليفربول بعيد عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال "هذا الأداء غير مقبول من ليفربول، وسأخبركم بشيء، لقد لعبتُ في فرق ليفربول الضعيفة للغاية. هذه الهزائم، على أرضنا، أمام فرق بمستوى ليفربول، يجب أن نجد حلاً ما. يبدو أن المراكز الأربعة الأولى بعيدة المنال الآن."

وعد فأوفى

في 14 فبراير كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب الخسارة من ليستر سيتي في الجولة 24 للدوري الإنجليزي: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة، لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua — Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021

وكانت مباراة فولام يوم 7 مارس في الجولة 27، هي الأخير لليفربول في الموسم، إذ حقق بعدها الفوز في 8 من آخر 10 مباريات في الموسم.

صلاح سجل ساهم بـ 7 أهداف خلال المباريات الـ 10 الأخيرة، بعدما سجل 5 أهداف، وصنع هدفين.

كما سجل صلاح هدفا في شباك نيوكاسل بالجولة 33، ليمنح فريقه نقطة من المباراة التي انتهت بالتعادل.

هدف صلاح أمام نيوكاسل كان هدفه رقم 20 في الموسم.

وبذلك الهدف نجح صلاح في الوصول لـ 20 هدفا على الأقل في 3 مواسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي لـ 3 مواسم مختلفة.

وكان من بين أهداف صلاح، هدف فريقه الأول في شباك وست بروميتش بالجولة الـ 36، فيما تكفل أليسون بيكر حارس مرمى الفريق بالهدف الثاني في الوقت القاتل.

وفي مايو فاز محمد صلاح بجائزة منظومة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021، وسلمه الجائزة وقتها لويس فيجو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق.

ولكن في فبراير لم ينجح ليفربول في المرور من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ وفع أمام ريال مدريد بالخسارة 3-1.

هدف ليفربول أمام الملكي جاء عن طريق محمد صلاح.

وأصبح محمد صلاح وقتها خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية، بعد روجر هانت وروبي فاولر وجبريل سيسيه وستيفين جيرارد.

وبعد نجاح ليفربول في الحصول على المركز الثالث واستعادة التأهل لدوري أبطال أوروبا، كتب صلاح عبر تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".

كما حل محمد صلاح ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا خلف هاري كين صاحب الـ23 هدفا.

أنهى صلاح الموسم هدافًا للفريق بـ31 هدفًا في 51 مباراة بكل البطولات، ومعها 6 تمريرات حاسمة، بإجمالي 37 مساهمة تهديفية.

أرقام صلاح في موسم 2020-2021

لعب: 51 مباراة

سجل: 31 هدفًا

صنع: 6 أهداف

إجمالي المساهمات التهديفية: 37 مساهمة