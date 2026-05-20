كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

أمير أبو العز - منتخب مصر للناشئين

حجز منتخب مصر تحت 17 عاما مقعدا في ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني خلف المغرب متصدر المجموعة ليضمن التأهل لكأس العالم مباشرة، ولربع نهائي كأس إفريقيا.

وتفوق منتخب مصر على إثيوبيا بفارق الأهداف المسجلة بعدما جمع كل منهما 4 نقاط.

أخبار متعلقة:
رغم الهزيمة أمام المغرب.. منتخب مصر إلى كأس العالم للناشئين بعد 17 عاما.. شيموس كولمان يعلن نهاية مشواره بقميص إيفرتون بمشاركة منتخب مصر للناشئين.. كاف يطبق نظاما جديدا في أمم إفريقيا تحت 17 عاما منافس مصر - المغرب يقسو على الجزائر بثلاثية في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما

فيما ودع منتخب تونس المسابقة بعدما حصد نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 مايو.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة السابعة مساء.

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين كأس إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
رغم الهزيمة أمام المغرب.. منتخب مصر إلى كأس العالم للناشئين انتهت في إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(2) المغرب.. إلى كأس العالم تشكيل منتخب الناشئين - صفوت يقود هجوم مصر أمام المغرب.. وأبو العز بديل مواجهات مكررة وظهور استثنائي في أبرز ملامح قرعة تصفيات كأس إفريقيا إبراهيم حسن: قرعة تصفيات أمم إفريقيا؟ جاهزون لأي تحديات.. وتركيزنا على كأس العالم مجموعة متوازنة لـ مصر وكوت ديفوار مع غانا في تصفيات أمم إفريقيا الأعلى للإعلام: مد البث المباشر طوال 24 ساعة من أول يونيو.. وعودة فقرة التحكيم بكأس العالم انتهت القرعة - تحديد مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بالكامل
أخر الأخبار
تصدر المشاهدات العالمية وتراجع إسلاموفوبيا.. تأثير صلاح لم يقف عند حدود الملعب ساعة | تقرير في الجول
رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل 2 ساعة | تقرير في الجول
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي 3 ساعة | منتخب مصر
الفوز الأول من 76 يوما في الدوري.. تشيلسي يهزم توتنام ويبقيه في صراع الهبوط 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم الهزيمة أمام المغرب.. منتخب مصر إلى كأس العالم للناشئين 3 ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح أمام كبار إنجلترا.. مانشستر يونايتد شباكه المفضلة وتوتنام ضحيته الأكبر 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب 4 ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529472/كأس-إفريقيا-للناشئين-موعد-مباراة-مصر-ضد-كوت-ديفوار-في-ربع-النهائي