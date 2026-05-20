كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي

حجز منتخب مصر تحت 17 عاما مقعدا في ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني خلف المغرب متصدر المجموعة ليضمن التأهل لكأس العالم مباشرة، ولربع نهائي كأس إفريقيا.

وتفوق منتخب مصر على إثيوبيا بفارق الأهداف المسجلة بعدما جمع كل منهما 4 نقاط.

فيما ودع منتخب تونس المسابقة بعدما حصد نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 مايو.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة السابعة مساء.