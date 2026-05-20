الفوز الأول من 76 يوما في الدوري.. تشيلسي يهزم توتنام ويبقيه في صراع الهبوط

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

استعاد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات دون أي انتصار، وذلك بالفوز على توتنام بهدفين لهدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وتلقى تشيلسي 6 هزائم متتالية وتعادل في مباراة، قبل أن يستعيد الانتصارات في الدوري أمام جاره توتنام.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 18 عن طريق إنزو فيرنانديز، ثم أضاف أندري سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 67.

أخبار متعلقة:
كين: الحد الأدنى لبايرن في الموسم هو لقبين

قبل أن يسجل ريتشارليسون هدف توتنام الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 52 وارتقى للمركز الثامن، بينما استمر توتنام في المركز الـ17 برصيد 38 نقطة.

ولا يزال توتنام يصارع على البقاء في الدوري مع وست هام يونايتد، الذي يأتي بعده في المركز الـ18 برصيد 36 نقطة.

ويحتاج توتنام لنقطة واحدة من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي، وتأكيد هبوط وست هام.

ويلعب توتنام في المباراة الأخيرة ضد إيفرتون، بينما يلعب وست هام ضد ليدز يونايتد.

تشيلسي الدوري الإنجليزي توتنام
نرشح لكم
محمد صلاح أمام كبار إنجلترا.. مانشستر يونايتد شباكه المفضلة وتوتنام ضحيته الأكبر انتهى الانتظار ولن يسقط الفيل.. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(1) توتنام.. الأزرق يستعيد الانتصارات انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) مانشستر سيتي.. تم حسم اللقب استبعاد ساوثامبتون من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.. وميدلسبره بدلا منه تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وهالاند يقود الهجوم ضد بورنموث تقرير: أموريم يقترب من تدريب بنفيكا تليجراف: تشيلسي ينوي التقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي إذا تعاقد مع ماريسكا
أخر الأخبار
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي 53 دقيقة | منتخب مصر
الفوز الأول من 76 يوما في الدوري.. تشيلسي يهزم توتنام ويبقيه في صراع الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم الهزيمة أمام المغرب.. منتخب مصر إلى كأس العالم للناشئين ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح أمام كبار إنجلترا.. مانشستر يونايتد شباكه المفضلة وتوتنام ضحيته الأكبر ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
انتهى الانتظار ولن يسقط الفيل.. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529471/الفوز-الأول-من-76-يوما-في-الدوري-تشيلسي-يهزم-توتنام-ويبقيه-في-صراع-الهبوط