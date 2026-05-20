الفوز الأول من 76 يوما في الدوري.. تشيلسي يهزم توتنام ويبقيه في صراع الهبوط

استعاد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات دون أي انتصار، وذلك بالفوز على توتنام بهدفين لهدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وتلقى تشيلسي 6 هزائم متتالية وتعادل في مباراة، قبل أن يستعيد الانتصارات في الدوري أمام جاره توتنام.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 18 عن طريق إنزو فيرنانديز، ثم أضاف أندري سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 67.

قبل أن يسجل ريتشارليسون هدف توتنام الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 52 وارتقى للمركز الثامن، بينما استمر توتنام في المركز الـ17 برصيد 38 نقطة.

ولا يزال توتنام يصارع على البقاء في الدوري مع وست هام يونايتد، الذي يأتي بعده في المركز الـ18 برصيد 36 نقطة.

ويحتاج توتنام لنقطة واحدة من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي، وتأكيد هبوط وست هام.

ويلعب توتنام في المباراة الأخيرة ضد إيفرتون، بينما يلعب وست هام ضد ليدز يونايتد.