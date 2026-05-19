انتهى الانتظار ولن يسقط الفيل.. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما

في الموسم قبل الماضي تصدر أرسنال الدوري لمدة طويلة، وحينها ظهرت جملة تشبه أرسنال بالفيل الذي يجلس فوق الشجرة وسيقع بأي توقيت، وبالفعل سقط حينها أرسنال عن الصدارة وتوج مانشستر سيتي بالدوري.

في هذا الموسم تكرر الأمر وتصدر أرسنال، ولكن تلك المرة استمر الفيل فوق الشجرة ولن يسقط وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد غياب 22 عاما، ضمن أرسنال التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 78 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ومع تبقي جولة واحدة، أصبح من المستحيل أن يعادل مانشستر سيتي نقاط أرسنال، ليضمن النادي اللندني العودة للتتويج.

وارتفع رصيد بورنموث للنقطة 56 في المركز السادس، على بعد 3 نقاط من ليفربول صاحب المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تقدم بورنموث بالهدف الأول عن طريق إلي كروبي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 39.

وتعادل إيرلنج خالاند لمانشستر سيتي في الدقيقة 95 بتسديدة قوية ولكن هدف النجم النرويجي لم يكن كافيا للحفاظ على حظوظ فريقه في اللقب.

عمر مرموش شارك في المباراة كبديل بالدقيقة 76.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسن 2003/2004.

اللقب كان هو الـ 14 في تاريخ أرسنال، ليقلص الفارق مع ليفربول ومانشستر يونايتد أكثر من توجا باللقب في التاريخ برصيد 20 مرة.

كما وسع أرسنال الفارق مع مانشستر سيتي رابع أكثر من توج باللقب برصيد 10 مرات.