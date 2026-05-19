انتهى الانتظار ولن يسقط الفيل.. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 23:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي

في الموسم قبل الماضي تصدر أرسنال الدوري لمدة طويلة، وحينها ظهرت جملة تشبه أرسنال بالفيل الذي يجلس فوق الشجرة وسيقع بأي توقيت، وبالفعل سقط حينها أرسنال عن الصدارة وتوج مانشستر سيتي بالدوري.

في هذا الموسم تكرر الأمر وتصدر أرسنال، ولكن تلك المرة استمر الفيل فوق الشجرة ولن يسقط وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد غياب 22 عاما، ضمن أرسنال التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة:
خطوة على اللقب.. أرسنال يفوز على بيرنلي تشكيل أرسنال – هافرتز يقود الهجوم أمام بيرنلي.. وجيوكيريس على الدكة تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي بي بي سي: وست هام يطلب سماع محادثة الحكام في لقطة الهدف الملغي أمام أرسنال

وتعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 78 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ومع تبقي جولة واحدة، أصبح من المستحيل أن يعادل مانشستر سيتي نقاط أرسنال، ليضمن النادي اللندني العودة للتتويج.

وارتفع رصيد بورنموث للنقطة 56 في المركز السادس، على بعد 3 نقاط من ليفربول صاحب المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تقدم بورنموث بالهدف الأول عن طريق إلي كروبي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 39.

وتعادل إيرلنج خالاند لمانشستر سيتي في الدقيقة 95 بتسديدة قوية ولكن هدف النجم النرويجي لم يكن كافيا للحفاظ على حظوظ فريقه في اللقب.

عمر مرموش شارك في المباراة كبديل بالدقيقة 76 بعد ان حل بدلا من عمر مرموش.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسن 2003/2004.

اللقب كان هو الـ 14 في تاريخ أرسنال، ليقلص الفارق مع ليفربول ومانشستر يونايتد أكثر من توجا باللقب في التاريخ برصيد 20 مرة.

كما وسع أرسنال الفارق مع مانشستر سيتي رابع أكثر من توج باللقب برصيد 10 مرات.

أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) توتنام.. نهاية الشوط الأول انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) مانشستر سيتي.. تم حسم اللقب استبعاد ساوثامبتون من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.. وميدلسبره بدلا منه تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وهالاند يقود الهجوم ضد بورنموث تقرير: أموريم يقترب من تدريب بنفيكا تليجراف: تشيلسي ينوي التقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي إذا تعاقد مع ماريسكا أسطورة حقيقية وفي ألعاب الفيديو.. بطاقات صلاح TOTY وTOTS في FIFA دي زيربي: نستمد حافزنا من تمني الجميع بهبوط توتنام
أخر الأخبار
انتهى الانتظار ولن يسقط الفيل.. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية 35 دقيقة | الدوري المصري
مروة عيد مرشحة لجائزة أفضل قلب دفاع في الدوري الفرنسي لسيدات اليد 50 دقيقة | كرة يد
رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز 55 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(2) المغرب.. التعادل يضيع ساعة | منتخب مصر
انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) مانشستر سيتي.. تم حسم اللقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب الناشئين - صفوت يقود هجوم مصر أمام المغرب.. وأبو العز بديل 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529467/انتهى-الانتظار-ولن-يسقط-الفيل-أرسنال-بطلا-للدوري-الإنجليزي-بعد-غياب-22-عاما