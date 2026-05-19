محمد صلاح أمام كبار إنجلترا.. مانشستر يونايتد شباكه المفضلة وتوتنام ضحيته الأكبر

مباراة واحدة فقط متبقية للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، قبل أن تنتهي مسيرته بشكل رسمي مع الريدز.

جولة واحدة متبقية ضد برينتفورد ستشهد آخر ظهور لمحمد صلاح مع ليفربول، بعد مسيرته امتدت لـ 9 مواسم حقق خلالها الملك المصري كل شيء بقميص ليفربول وفاز بكل الألقاب الممكنة.

وطوال مسيرته مع ليفربول كان محمد صلاح دائم التألق أمام كبار إنجلترا، واستطاع ترك بصمة كبيرة ومهمة أمام كل هذه الفرق.

سواء مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال، مرورا بـ تشيلسي وتوتنام، صلاح دائما كان يضع بصمته بهدف رائع أو انتصار مهم أو حتى التتويج ببطولة.

فماذا قدم صلاح أمام كبار إنجلترا الخمسة بعد نهاية مسيرته مع ليفربول؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com في هذا التقرير.

محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

البداية بالتأكيد مع مانشستر يونايتد الذي كانت شباكه هي المفضلة لـ محمد صلاح.

صلاح لعب ضد مانشستر يونايتد 18 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، ليكون مانشستر يونايتد أكثر فريق من كبار إنجلترا سجل فيه الملك المصري.

وضد مانشستر يونايتد فاز صلاح 7 مرات وخسر 6 مرات، وتعادل 5 مرات، وسجل 16 هدفا كما صنع 6 أهداف.

محمد صلاح ضد توتنام

أما ضد توتنام حقق صلاح أكثر الانتصارات أمام كبار إنجلترا برصيد 15 فوزا.

ولعب صلاح ضد توتنام 25 مباراة، فاز 15 مرة وخسر 6 مرات وتعادل 4 مرات، وسجل 16 هدفا وصنع 5 أهداف.

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

لعب محمد صلاح ضد سيتي 25 مباراة ، فاز 9 مرات وخسر 5 مرات وتعادل 11 مرة، وسجل 13 هدفا، وصنع 8 أهداف.

محمد صلاح ضد تشيلسي

ضد تشيلسي لعب صلاح 25 مباراة، فاز 10 مرات وخسر 7 مرات وتعادل 8 مرات وسجل 8 أهداف، وصنع 4 أهداف.

محمد صلاح ضد أرسنال

أخيرا ضد أرسنال لعب محمد صلاح 18 مباراة، وفاز 8 مرات وخسر 6 مرات وتعادل 4 مرات، وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.