تشكيل منتخب الناشئين - صفوت يقود هجوم مصر أمام المغرب.. وأبو العز بديل

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

أحمد صفوت - منتخب مصر للناشئين

يقود أحمد صفوت هجوم منتخب مصر تحت 17 عاما في مواجهة المغرب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس إفريقيا للناشئين.

فيما يتواجد أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي على مقاعد بدلاء منتخب مصر للناشئين.

وأعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تشكيل فريقه لمواجهة ليبيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: محمد السيد "ديزل" - عادل علاء - أدم يوسف - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - عبد الله عمرو - عمر فودة.

الهجوم: يوسف عثمان - أدهم حسيب - أحمد صفوت.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد - عمر عبدالرحيم - سيف المهدي - عبد العزيز خالد - زياد سعودي - دانيال تامر - خالد مختار - محمد نور - ياسين تامر.

وتقدم منتخب المغرب في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

فيما ظل منتخب تونس ثالثا برصيد نقطة ويليه إثيوبيا بنفس النقطة وبفارق الأهداف.

ويحتاج منتخبا مصر والمغرب للتعادل على الأقل في الجولة الأخيرة للتأهل لربع النهائي وحصد بطاقة التأهل لكأس العالم للناشئين في قطر.

وفي حال خسر منتخب مصر أمام المغرب وانتصرت إثيوبيا على تونس، وتعادلا في النقاط سيتم اللجوء لفارق الأهداف بعدما تعادلا في الجولة الأولى سلبيا.

