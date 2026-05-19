كين: الحد الأدنى لبايرن في الموسم هو لقبين

شدد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على أهمية التتويج بلقب كأس ألمانيا بالنسبة لفريقه.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا.

وقال كين في تصريحات عبر صحيفة بيلد: "في بايرن ميونيخ، لقبين هما الحد الأدنى الذي يجب أن نركز عليه في كل موسم، ولذلك نهائي الكأس مباراة كبيرة بالنسبة لنا، يجب علينا الفوز بها".

وواصل "يجب علينا أن نفوز بالكأس لنشعر أننا حققنا بالفعل خطوة إلى الأمام".

وتابع "لقد قدمنا موسما رائعا حتى الآن، وإذا فزنا بالكأس، سيعزز هذا الانطباع أكثر، حينها سنشعر برضا أكبر عن الموسم، أما إذا لم نفز، فسيترك ذلك طعما مريرا، خاصة بالطريقة القاسية التي خرجنا بها من دوري أبطال أوروبا".

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي.