رومانو: كونتي قرر الرحيل عن نابولي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

قرر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي، الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي لدى شبكة أخبار سكاي سبورتس، أن كونتي اتخذ قراره بالرحيل عن نابولي وأبلغ رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس قبل شهر.

وسيرحل كونتي عن نابولي مجانا دون الحصول على أي تعويضات، وحتى الآن لا يوجد بينه وبين أي ناد آخر اتفاقات.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن كونتي قد يتولى تدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة خلفا لـ جينارو جاتوزو الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم.

وتوج إنتر بلقب الدوري الإيطالي للموسم الجاري، ويحتل نابولي المركز الثاني بجدول الترتيب قبل جولة من نهاية المسابقة.

نابولي الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي
