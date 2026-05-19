تقرير: أموريم يقترب من تدريب بنفيكا

اقترب روبن أموريم المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد من العودة إلى عالم التدريب مجددا، بعدما ارتبط اسمه بتولي القيادة الفنية لنادي بنفيكا البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وكان أموريم رحل عن مانشستر يونايتد مطلع العام الجاري، بعد إقالته من تدريب الفريق عقب سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي.

ومنذ مغادرته أولد ترافورد، ارتبط اسم المدرب البرتغالي بعدة أندية أوروبية، لكنه لم يتول أي مهمة تدريبية حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن أموريم أصبح قريبا من خلافة جوزيه مورينيو في تدريب بنفيكا البرتغالي، بعد التقارير التي أكدت اقتراب "سبيشيال وان" من تولي القيادة الفنية لريال مدريد.

وظهر اسم ماركو سيلفا مدرب فولام ضمن المرشحين لتدريب بنفيكا، لكن إدارة النادي البرتغالي ترى أن أموريم هو الخيار المفضل في الوقت الحالي.

ويحظى أموريم بعلاقة قوية مع روي كوستا رئيس بنفيكا، كما سبق له اللعب ضمن صفوف الفريق الأول للنادي بعد تدرجه في قطاع الناشئين.

وخلال مسيرته كلاعب مع بنفيكا، شارك أموريم في التتويج بـ10 بطولات خلال 154 مباراة خاضها بقميص الفريق على مدار 7 سنوات.

ومن المتوقع أن يحظى المدرب البرتغالي بدعم جماهيري كبير حال عودته إلى ملعب "دا لوش"، خاصة مع رغبة الجماهير في استعادة لقب الدوري البرتغالي الغائب منذ 3 مواسم.

ورغم نجاح جوزيه مورينيو في قيادة بنفيكا لإنهاء الموسم دون أي هزيمة في الدوري، فإن الفريق اكتفى بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، بفارق 8 نقاط خلف بورتو المتوج باللقب.