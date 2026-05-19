دوري NBA – بعد وقتين إضافيين.. سبيرز يهزم أوكلاهوما في أولى مباريات نهائي الغرب

فاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندرز بنتيجة 122-115 في أولى مباريات سلسلة نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وامتدت المباراة لوقتين إضافيين بعد استمرار التعادل بين الفريقين في واحدة من أكثر مباريات NBA هذا الموسم إثارة.

وشهدت المباراة تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 41 نقطة لفريقه سان أنطونيو سبيرز أمام حامل لقب الدوري في الموسم الماضي.

بينما سجل شاي جيلجوس ألكسندر نجم أوكلاهوما والفائز مؤخرا بجائزة MVP كأفضل لاعب في دوري NBA، 24 نقطة.

وتستمر السلسلة في المباراة الثانية بين الفريقين في صالة فريق أوكلاهوما سيتي، بينما تنتقل السلسلة في المباراتين الثالثة والرابعة إلى صالة فريق سان أنطونيو سبيرز.

ويجمع نهائي القسم الشرقي فريقي كليفلاند كافاليرز مع نيويورك نيكس ولم تبدأ السلسلة حتى الآن.