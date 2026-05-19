بحثا عن الصعود.. ياسر الكناني مديرا فنيا لنادي السكة الحديد
الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 18:09
كتب : رضا السنباطي
أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد عن تعيين ياسر الكناني مديرا فنيا للفريق.
وقرر السكة الحديد تعيين الكناني خلفا لعيد مرازيق استعدادا للموسم الجديد من دوري المحترفين.
وتولى 5 مدربين تدريب السكة الحديد في الموسم الذي انتهى مؤخرا وهم: أيمن المزين وحسام عبد العال ومحمد مكي وأحمد عيد عبد الملك وعيد مرازيق.
واختتم السكة الحديد منافسات دوري المحترفين في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.
وقاد الكناني فريق كهرباء الإسماعيلية للصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي.
بينما قاد الكناني فريق أبو قير للأسمدة بداية الموسم الحالي والذي صعد لاحقا للدوري الممتاز بقيادة أمير عزمي مجاهد.
