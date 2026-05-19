تليجراف: تشيلسي ينوي التقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي إذا تعاقد مع ماريسكا

يعتزم نادي تشيلسي التقدم بشكوى قانونية ضد مانشستر سيتي حال تعيين إنزو ماريسكا مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للإسباني بيب جوارديولا خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن جوارديولا يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، بعد رحلة استمرت نحو 10 سنوات داخل ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن يتحدث المدرب الإسباني بشكل أوضح عن مستقبله عقب مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، لكن تقارير عديدة أكدت أن ماريسكا يعد المرشح الأبرز لخلافته.

ورحل ماريسكا عن تشيلسي بالتراضي مطلع يناير الماضي، بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية الفنية للفريق اللندني.

وبحسب صحيفة تليجراف، فإن إدارة تشيلسي تشعر بحالة من الغضب والاستياء بسبب اقتراب المدرب الإيطالي من تولي تدريب مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي تشيلسي لديهم مخاوف من قيام ماريسكا بالكشف عن تفاصيل تتعلق بخلافاته مع الإدارة أو أسرار تخص النادي بعد رحيله عن ستامفورد بريدج.

كما أوضح التقرير أن ماريسكا كان قد أبلغ إدارة تشيلسي بوجود اهتمام من مانشستر سيتي بالحصول على خدماته قبل رحيله عن البلوز.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يدرس التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم الإعلان الرسمي عن تولي ماريسكا تدريب مانشستر سيتي.

ويرى مسؤولو النادي اللندني أن الموقف أصبح معقدا منذ ظهور اسم ماريسكا كخيار أول لخلافة جوارديولا، خاصة أن استمراره في تشيلسي وقتها كان سيصبح شبه مستحيل مع رغبة مانشستر سيتي في التعاقد معه.

ورغم أن انتقال المدربين بين الأندية يعد أمرا معتادا في كرة القدم، فإن انتقال مدرب من أحد أندية "الستة الكبار" إلى منافس مباشر بعد أشهر قليلة فقط من رحيله يبقى أمرا نادرا للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز.