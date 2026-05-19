بروزوفيتش على أعتاب الغياب عن جولة حسم الدوري السعودي

تضاءلت حظوظ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر في المشاركة مع فريقه بالمباراة أمام ضمك في جولة الحسم للدوري السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن بروزوفيتش سيخضع، الثلاثاء، لجلسة تأهيل إضافية أخيرة أوصى بها البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي.

وسيبقى القرار النهائي بمشاركته من عدمها في يد جورجي جيسوس، مدرب الفريق، عقب نهاية التدريبات.

إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن البرازيلي أنجيلو جابرييل، والفرنسي كينجسلي كومان، وعبد الإله العمري، وعبد الله الخيبري سيخضعون لحصة علاجية، تشمل جلساتٍ كهربائية، وإطالات لتمديد العضلة وتقويتها قبل انطلاق التدريبات بـ120 دقيقةً، وفي حال لم يشعر أحدٌ من الرباعي بألم، سيدخل المران، استعدادًا لمواجهة الخميس المقبل.

وكان النصر استأنف تدريباته، الإثنين، بعد يوم راحة، أعقب مباراة جامبا أوساكا الياباني، التي خسِرها 0ـ1، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وغاب عن النهائي الآسيوي بروزوفيتش، والعمري، والخيبري، فيما شهدت مقاعد البدلاء حضور كومان، ونواف العقيدي على الرغم من عدم جاهزيتهما الطبية 100%.

وبات النصر صاحب الـ83 نقطة قريبًا من التتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الجاري، إذ يكفيه تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام ضمك، الذي يكافح بدوره لتفادي الهبوط ويبحث عن نقطةٍ وحيدةٍ تُبقيه في الدوري الممتاز.

وذلك في ظل منافسة الأصفر مع الهلال صاحب الـ81 نقطة، الذي يلعب في الوقت ذاته مع الفيحاء.