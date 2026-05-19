مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة

أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للنادي المصري، أن عماد النحاس يتعامل مع مواجهة الأهلي بالأهمية ذاتها التي يخوض بها كافة المباريات.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون سبورت: "مواجهة الأهلي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا للنادي المصري، والوضع الحالي يمنح المباراة أهمية قصوى".

وأضاف "إدارة المصري لا ترصد أبدًا مكافآت خاصة للفوز بأي مباراة وفي حال تحقيق الانتصار على الأهلي سيتم صرف المكافآت المنصوص عليها في اللائحة شأنها شأن أي مباراة أخرى".

وأوضح أبو جريشة "المصري يعتبر مباراة الأهلي بروفة جادة استعدادا لخوض ذهاب نهائي كأس عاصمة مصر يوم الإثنين المقبل أمام زد".

وشدد "لذلك يحشد المصري كل أسلحته من أجل مواجهة الأهلي".

واختتم أبو جريشة تصريحاته "لا يوجد مدرب في العالم يرغب في خسارة فريقه من أجل منافس، وعماد النحاس يركز على مواجهة الأهلي بالدرجة نفسها التي ركز بها في جميع المباريات التي قاد خلالها الفريق".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

بينما حسم المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بغض النظر عن النتيجة.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26 بينما تغلب المصري وديا على القناطر الخيرية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.