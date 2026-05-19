مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 16:57

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للنادي المصري، أن عماد النحاس يتعامل مع مواجهة الأهلي بالأهمية ذاتها التي يخوض بها كافة المباريات.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون سبورت: "مواجهة الأهلي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا للنادي المصري، والوضع الحالي يمنح المباراة أهمية قصوى".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام المصري.. و6 غيابات في الأحمر

وأضاف "إدارة المصري لا ترصد أبدًا مكافآت خاصة للفوز بأي مباراة وفي حال تحقيق الانتصار على الأهلي سيتم صرف المكافآت المنصوص عليها في اللائحة شأنها شأن أي مباراة أخرى".

وأوضح أبو جريشة "المصري يعتبر مباراة الأهلي بروفة جادة استعدادا لخوض ذهاب نهائي كأس عاصمة مصر يوم الإثنين المقبل أمام زد".

وشدد "لذلك يحشد المصري كل أسلحته من أجل مواجهة الأهلي".

واختتم أبو جريشة تصريحاته "لا يوجد مدرب في العالم يرغب في خسارة فريقه من أجل منافس، وعماد النحاس يركز على مواجهة الأهلي بالدرجة نفسها التي ركز بها في جميع المباريات التي قاد خلالها الفريق".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

بينما حسم المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بغض النظر عن النتيجة.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26 بينما تغلب المصري وديا على القناطر الخيرية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

الدوري المصري الأهلي المصري
نرشح لكم
مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري بعد بيان الزمالك.. سيراميكا يكشف خطاباته الرسمية للجهات المعنية والتنازل عن حصته الزمالك يوضح حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا أحمد خطاب: تجربتي الأولى لقيادة فريق جماهيري استثنائية.. وأعمل مع المحلة بدون تعاقد مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة
أخر الأخبار
بحثا عن الصعود.. ياسر الكناني مديرا فنيا لنادي السكة الحديد 16 ثاتيه | القسم الثاني
تليجراف: تشيلسي ينوي التقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي إذا تعاقد مع ماريسكا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسطورة حقيقية وفي ألعاب الفيديو.. بطاقات صلاح TOTY وTOTS في FIFA 29 دقيقة | تقرير في الجول
الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم 35 دقيقة | الوطن العربي
بروزوفيتش على أعتاب الغياب عن جولة حسم الدوري السعودي 40 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت 59 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة ساعة | الدوري المصري
تعرف على قرعة بطولة خليجي 27 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529437/مدرب-المصري-لا-مكافآت-خاصة-ومواجهة-الأهلي-بروفة-جادة-قبل-كأس-العاصمة