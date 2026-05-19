تعرف على قرعة بطولة خليجي 27

انتهت قرعة بطولة خليجي 27 والتي أسفرت عن مجموعتين وتضم كل مجموعة 4 فرق.

وتستضيف مدينة جدة لبطولة خليجي 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وتشهد البطولة إقامة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى في مدينة جدة، في خطوة تمثل امتدادا جديدا لمسيرة البطولة التاريخية.

وجاءت المجموعتان كالتالي:

المجموعة الأولى: السعودية - العراق - عمان - الكويت.

المجموعة الثانية: الإمارات - قطر - البحرين - اليمن.

وحصل منتخب البحرين على النسخة الماضية من البطولة بعد الفوز على منافسه عمان بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت النسخة السابقة في الكويت.

ويعتبر منتخب الكويت هو الأكثر تتويجا بالبطولة بـ 10 مرات ثم يأتي خلفه منتخب العراق بـ 4 مرات.