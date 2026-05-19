مجموعة متوازنة لـ مصر وكوت ديفوار مع غانا في تصفيات أمم إفريقيا

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 16:29

كتب : محمد سمير

اختتمت مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027 والتي احتضنتها مصر.

وأشار الاتحاد في وقت سابق إلى أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستقام يوم 19 يونيو 2027 على أن يقام النهائي في 17 يوليو.

وشهدت القرعة مجموعة متوازنة لمصر رفقة كل من أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ويواجه الفراعنة منتخب جنوب السودان لأول مرة في مباراة دولية بعد مواجهته وديا في 2023 والفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتقام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا.

وجاءت مجموعات تصفيات أمم إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجابون - النيجر - ليسوتو.

المجموعة الثانية: مصر- أنجولا - مالاوي - جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار - غانا - جامبيا - الصومال.

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا - غينيا - كينيا - إريتريا.

المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية - سيراليون - زيمبابوي.

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو - بنين - موريتانيا - إفريقيا الوسطى.

المجموعة السابعة: الكاميرون - جزر القمر - ناميبيا - الكونغو برازفيل.

المجموعة الثامنة: تونس - أوغندا - ليبيا - بوتسوانا.

المجموعة التاسعة: الجزائر - زامبيا - توجو - بوروندي.

المجموعة العاشرة: السنغال موزمبيق - السودان - إثيوبيا.

المجموعة الحادية عشرة: مالي - كاب فيردي - رواندا - ليبيريا.

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا - مدغشقر - تنزانيا - غينينا بيساو.

وجاءت مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

الجولة الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

الجولة الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027

