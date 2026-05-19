سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات

انتقد أحمد جلال مدير المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا بيان الزمالك بشأن حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا.

وذلك بعدما أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا وأنه بعد التواصل مع الجهات المعنية اتضح عدم وصول أي خطابات رسمية.

ورد سيراميكا كليوباترا بخطاباته الرسمية إلى الجهات المعنية بالتنازل عن حصته لصالح جماهير الزمالك. (مزيد من التفاصيل)

وقال أحمد جلال مدير المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "موقف مجلس إدارة الزمالك بإصدار بيان بشأن حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا أمر غير محترف، وكان من الأفضل التواصل معنا بشكل مباشر".

وتابع "ما حدث أننا أرسلنا خطابا رسميا إلى شركة تذكرتي وأبلغونا أننا لسنا منوطين بالأمر وأنه يعود إلى رابطة الأندية، لذلك أرسلنا بعدها خطابا إلى رابطة الأندية".

وشدد "السؤال الهام هو أين مجلس إدارة الزمالك من ملف التذاكر بالكامل؟ أنا من تطوعت وأعلنت التنازل عن حصتي لجماهير الزمالك، وأنا من تحركت وتواصل مع الجهات المختلفة لإتمام الأمر، في حين أن مجلس الزمالك مكتفي بالبيانات على مواقع التواصل".

وكشف جلال "لم يتم الاتفاق على ممر شرفي، لكن إذا توج الزمالك باللقب الطبيعي أننا سنبارك لهم بكل تأكيد"

واختتم أحمد جلال تصريحاته "سنخوض مواجهة الزمالك بكل قوة وشرف مثلما فعلنا أمام بيراميدز والأهلي، احتراما لأنفسنا قبل أي شيء".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.