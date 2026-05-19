بعد بيان الزمالك.. سيراميكا يكشف خطاباته الرسمية للجهات المعنية والتنازل عن حصته

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 15:43

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن خطاباته الرسمية للجهات المعنية بالتنازل عن حصته من التذاكر والمقدره بـ 15 ألف تذكرة لصالح نادي الزمالك.

وذلك بعدما أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا وأنه بعد التواصل مع الجهات المعنية اتضح عدم وصول أي خطابات رسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
الزمالك يوضح حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا "استجابة لطلب ممدوح عباس".. سيراميكا كليوباترا يعلن التنازل عن حصته من التذاكر لـ الزمالك الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري خبر في الجول - اتحاد الكرة يتواصل مع نظيره الألماني لاستقدام حكام الزمالك ضد سيراميكا

ونشر المركز الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا خطابين من النادي لكل من رابطة الأندية وشركة تذكرتي تفيد تنازله عن حصته من التذاكر.

700954719 25939181312424744 3342584991434896635 n

701384605 2250362682399541 296156946915351405 n

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري الزمالك يوضح حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا أحمد خطاب: تجربتي الأولى لقيادة فريق جماهيري استثنائية.. وأعمل مع المحلة بدون تعاقد مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة
أخر الأخبار
بحثا عن الصعود.. ياسر الكناني مديرا فنيا لنادي السكة الحديد 23 ثاتيه | القسم الثاني
تليجراف: تشيلسي ينوي التقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي إذا تعاقد مع ماريسكا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسطورة حقيقية وفي ألعاب الفيديو.. بطاقات صلاح TOTY وTOTS في FIFA 29 دقيقة | تقرير في الجول
الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم 35 دقيقة | الوطن العربي
بروزوفيتش على أعتاب الغياب عن جولة حسم الدوري السعودي 40 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت 59 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة ساعة | الدوري المصري
تعرف على قرعة بطولة خليجي 27 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529428/بعد-بيان-الزمالك-سيراميكا-يكشف-خطاباته-الرسمية-للجهات-المعنية-والتنازل-عن-حصته