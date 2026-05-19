بعد بيان الزمالك.. سيراميكا يكشف خطاباته الرسمية للجهات المعنية والتنازل عن حصته

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن خطاباته الرسمية للجهات المعنية بالتنازل عن حصته من التذاكر والمقدره بـ 15 ألف تذكرة لصالح نادي الزمالك.

وذلك بعدما أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا وأنه بعد التواصل مع الجهات المعنية اتضح عدم وصول أي خطابات رسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ونشر المركز الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا خطابين من النادي لكل من رابطة الأندية وشركة تذكرتي تفيد تنازله عن حصته من التذاكر.

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.