قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو يخوض كأس العالم للمرة السادسة

للمرة السادسة على التوالي.. سيخوض كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال بطولة كأس العالم 2026.

وأعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال قائمة البرتغال لكأس العالم 2026 والتي تتكون من 27 لاعبا.

وكما كان متوقعا، تواجد اسم كريستيانو رونالدو على رأس اللاعبين المختارين وهو في الـ41 من عمره.

ومن المرجح أن تكون هذا هو الظهور الأخير للدون في كأس العالم.

وظهر رونالدو في المونديال بنسخ، 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

رونالدو انضم إلى ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وميمو أوتشوا حارس المكسيك، من أجل خوض كأس العالم للمرة السادسة في إنجاز غير مسبوق.

مارتينيز اعتمد على مجموعة من النجوم الذين يلعبون في أفضل أندية أوروبا والشرق الأوسط، ويجمعون بين الخبرة والموهبة.

وشهدت القائمة استدعاء 4 حراس مرمى.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في مجموعة واحدة رفقة كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

سيلعب برازيل أوروبا ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الافتتاحية يوم 17 يونيو.

وجاءت قائمة البرتغال على النحو التالي:

حراس المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) - جوزيه سا (ولفرهامبتون) - روي سيلفا (سبورتنج لشبونة) - ريكاردو فيليو (جينشرلبيرليجي)

الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) - ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي) - نيلسون سيميدو (فنربخشة) - جواو كانسيلو (الهلال/برشلونة) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) - ريناتو فييجا (فياريال) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - توماس أراوخو (بنفيكا)

خط الوسط: روبن نيفيش (الهلال) - صامويل كوستا (ريال مايوركا) - جواو نيفيش (باريس سان جيرمان) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

الهجوم: جواو فيليكس (النصر) - ترينكاو (سبورتنج لشبونة) - فرانسيسكو كونسيكاو (يوفنتوس) - بيدرو نيتو (تشيلسي) - رافاييل لياو (ميلان) - جونكالو جيديش (ريال سوسيداد) - جونكالو راموس (باريس سان جيرمان) - كريستيانو رونالدو (النصر)