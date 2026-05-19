الأعلى للإعلام: مد البث المباشر طوال 24 ساعة من أول يونيو.. وعودة فقرة التحكيم بكأس العالم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن مد البث المباشر للبرامج الرياضية طوال 24 ساعة بداية من مطلع يونيو المقبل.

ويأتي ذلك بمناسبة اقتراب منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

أخبار متعلقة:
بسبب الكونفدرالية وكأس خادم الحرمين الشريفين.. قرار جديد من الأعلي للإعلام بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن منع حتحوت من الظهور 3 أسابيع وغرامة على قناة مودرن بناء على شكوى الأهلي.. المجلس الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة مودرن الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز بعد اعتذارها للنادي

كما تعود فقرة التحليل التحكيمي طوال مدة البطولة.

وجاء بيان المجلس الأعلى للإعلام كالآتي:

- مد البث المباشر للبرامج الرياضية من أول يونيو

- عودة فقرة التحليل التحكيمي طوال مدة البطولة

"قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، السماح لجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، باستمرار البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار الـ 24 ساعة، والسماح بتقديم فقرة التحليل التحكيمي، اعتباراً من الاثنين الموافق 1 يونيو 2026 وحتى الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، بمناسبة انطلاق مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم 28 لسنة 2024.

"تأتي هذه القرارات بناءً على التوصية التي رفعتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنح استثناءات في مواعيد البث مراعاةً لفروق التوقيت، مع إلزام القنوات الفضائية بإخطار المجلس بجداول بثها الاستثنائي قبل 72 ساعة على الأقل من موعد البث".

"وأضافت لجنة ضبط أداء الإعلامي الرياضي، أنه فيما يتعلق بفقرة التحكيم، ونظراً للطابع الدولي للبطولة وضرورات التغطية الإعلامية المتخصصة، يُشترط أن يقتصر التحليل على الجانب الفني البحت بواسطة أحد خبراء التحكيم الحاصلين على الشارة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماماً من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا، ويحظر كل صياغة تنطوي على ادعاء بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما في حكمهما".

"وذلك على أن تزول هذه الاستثناءات تلقائياً بانتهاء المدة المقررة ليعود العمل بالقرار الأصلي سارياً بكامل أثره دون الحاجة لصدور قرار جديد، ويحتفظ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه الكامل في سحب هذه الاستثناءات من أي قناة تخالف هذه الاشتراطات".

الأعلى للإعلام البث المباشر
نرشح لكم
قائمة اسكتلندا - روبرتسون وماكتيموناي على رأس الاختيارات لـ كأس العالم سبورت: برشلونة لن يخاطر بمشاركة توريس بسبب كأس العالم أنشيلوتي: أدركنا أن نيمار سيكون مفيدا لنا في كأس العالم.. وهذه رسالة للمستبعدين جواو بيدرو: سأكون مشجعا لـ البرازيل بعد عدم تمكني من تمثيل بلادي بداية من 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم قائمة البرازيل - تواجد نيمار.. وخروج جواو بيدرو من اختيارات أنشيلوتي لـ كأس العالم قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة كوراساو – لاعب مانشستر يونايتد السابق على رأس الاختيارات لـ كأس العالم
أخر الأخبار
قائمة اسكتلندا - روبرتسون وماكتيموناي على رأس الاختيارات لـ كأس العالم 42 ثاتيه | في المونديال
الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري دقيقة | الدوري المصري
بعد بيان الزمالك.. سيراميكا يكشف خطاباته الرسمية للجهات المعنية والتنازل عن حصته 11 دقيقة | الدوري المصري
قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو يخوض كأس العالم للمرة السادسة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأعلى للإعلام: مد البث المباشر طوال 24 ساعة من أول يونيو.. وعودة فقرة التحكيم بكأس العالم 39 دقيقة | في المونديال
انتهت القرعة - تحديد مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بالكامل 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنتر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2026-2027 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يوضح حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529426/الأعلى-للإعلام-مد-البث-المباشر-طوال-24-ساعة-من-أول-يونيو-وعودة-فقرة-التحكيم-بكأس-العالم