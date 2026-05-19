انتهت القرعة - تحديد مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بالكامل

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

انطلقت مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة خلال التصفيات.

المجموعة الأولى: الجابون - النيجر - ليسوتو.

المجموعة الثانية: مصر- أنجولا - مالاوي - جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار - غانا - جامبيا - الصومال.

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا غينيا - كينيا - إريتريا.

المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية - سيراليون - زيمبابوي.

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو - بنين - موريتانيا - إفريقيا الوسطى.

المجموعة السابعة: الكاميرون - جزر القمر - ناميبيا - الكونغو برازفيل.

المجموعة الثامنة: تونس - أوغندا - ليبيا - بوتسوانا.

المجموعة التاسعة: الجزائر - زامبيا - توجو - بوروندي.

المجموعة العاشرة: السنغال موزمبيق - السودان - إثيوبيا.

المجموعة الحادية عشرة: مالي - كاب فيردي - رواندا - ليبيريا.

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا - مدغشقر - تنزانيا - غينينا بيساو.

وأشار الاتحاد في وقت سابق إلى أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستقام يوم 19 يونيو 2027 على أن يقام النهائي في 17 يوليو.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: "مصر تستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027 يوم الثلاثاء 19 مايو الجاري في تمام الثالثة عصرا".

وأوضح "القرعة ستكون بحضور 4 من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم عصام الحضري وماكس جراديل من كوت ديفوار وويليام تروست إيكونج من نيجيريا وتريزور مبوتو من الكونغو الديمقراطية".

وتقام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا.

