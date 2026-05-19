إنتر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2026-2027

أعلن نادي إنتر عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة نايكي.

وكشف إنتر يوم الثلاثاء عن القميص الجديد المكون من اللونين الأزرق والأسود.

ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي أسود، وجوارب سوداء بالكامل.

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.

ويأتي الإعلان عن القميص الجديد بعد أيام من تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا.

إذ توج إنتر بلقب كأس إيطاليا بالفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وجمع إنتر الثنائية المحلية للمرة الثانية في تاريخه منذ 2009-10.

وانفرد إنتر بالمركز الثاني بين الفرق الأكثر تتويجا بلقب الكأس برصيد 10 ألقاب بفارق 5 ألقاب عن يوفنتوس.

وحقق كريستيان كيفو ثنائية تاريخية لإنتر بعد جوزيه مورينيو في 2010، لكنه أول من يفعلها في موسمه الأول.

وحصد لقب الدوري الإيطالي قبل 3 جولات على النهاية بعد تعثر منافسيه واحدا تلو الآخر.