دي زيربي: نستمد حافزنا من تمني الجميع بهبوط توتنام

أوضح روبرتو دي زيربي المدير الفني لتوتنام أن فريقه يستمد حافزه من تمني الجميع بهبوطه.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "علينا إيجاد حافز جديد من هذه الضغوط، إذا كان الجميع يريد هبوط توتنام، فهذا يمثل دافعا كبيرا لي وللاعبين ولكل من يعمل في النادي".

وأضاف "كرة القدم ممتعة بسبب هذه التنافسية، من الرائع أن نتخيل أنفسنا نحتفل بالفوز على ملعب تشيلسي".

وشدد "علينا ألا نفكر في التعادل مع تشيلسي، الجميع يريد الاستفاقة لتحقيق الهدف".

ويحتل توتنام المركز الـ 17 المؤدي للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن وست هام الذي يحتل المركز الـ 18.

وتتبقى مباراة واحدة فقط لوست هام وأقصى عدد ممكن من النقاط الوصول إليه هو 39 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.